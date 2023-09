Zelenszkijnek is üzent Novák Katalin az ENSZ-ben

Az államfő megerősítette, hogy Magyarország üdvözli az Ukrajnai béke kezdeményezést és nyitott arra, hogy csatlakozzon a folyamathoz.

Hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes jelenléte a tanácskozáson jelzés, hogy eljött az idő arra, hogy komolyan napirendre kerüljön a béke kérdése.

Az államfő szót emelt az Ukrajnában élő magyar közösség mellett és kijelentette, számít arra, hogy Zelenszkij elnök lépéseket tesz és elősegíti az ukrajnai magyarok nemzetiségi jogainak helyreállítását, ahogy erre kijevi találkozójuk alkalmával és New Yorkban is ígéretet tett - jegyezte meg Novák Katalin, az ENSZ BT-ben elmondott felszólalásában, ahol ugyancsak szerdán tartott hozzászólást Anthony Blinken amerikai és Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter.

Novák Katalin az ukrajnai magyarokért is szót emelt. Fotó: Facebook/Novák Katalin

Novák Katalin azt is hangsúlyozta, hogy az Ukrajnában zajló háború Magyarország számára - szomszédként - közvetlen fenyegetést jelent, és magyarok is életüket vesztik a harctéren. A háború közvetlen fenyegetést jelent Európa biztonsági struktúrájára is - hívta fel a figyelmet Novák Katalin.

Az államfő együttműködés sürgetett az ukrajnai béke és biztonság ösztönzésében. Ahogy fogalmazott, ebben szervezetekre, erős országokra és személyiségekre is szükség van, akik képesek a harcban álló feleket béketárgyalásokra szólítani. Megállapította, hogy az ENSZ és az ENSZ Biztonsági Tanácsa fontos cselekvők ebben a folyamatban. Az erős országok között példaként említette az Egyesült Államokat, Kínát és Törökországot, amelyek képesek letenni egy lehetséges megoldást az asztalra, képesek, vagy készek a párbeszédre mindkét féllel, valamint befolyást tudnak gyakorolni a folyamat továbblendítése érdekében.

Novák Katalin a békét előmozdítani képes személyiségként jelölte meg Ferenc pápát. "A történelmünk annyi példát adott arra, hogy emberek kis csoportja, vagy akár egyetlen személy is meg tudta fordítani a történelem menetét" - fogalmazott Novák Katalin, aki magyar köztársasági elnökként évtizedek óta először mondott beszédet az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Novák Katalin, aki szerdán részt vett a női vezetők munkaebédjén, a Biztonsági Tanácsban elmondott beszédében is utalt a női vezetők szerepére a konfliktusok megoldásának előmozdításában. Ahogy rámutatott, ha a női vezetők egyesítik erejüket a béketeremtés érdekében, akkor jelentős mértékben képesek hozzájárulni a konfliktusok kezeléséhez.

A köztársasági elnök az ENSZ Közgyűlés 78. ülésszaka kiemelt politikai hetének keretében szerdán találkozott és a kétoldalú kapcsolatokról, valamint oktatási és népesedési kérdésekről is tárgyalt Maia Sandu, moldáv államfővel, Jun Szogjollal, Dél-Korea elnökével, Hage Geingob namíbiai elnökkel, valamint Dina Baluarte perui elnökkel.

A magyar államfő hétfőn az ENSZ 2015-2030 közötti időszakra kitűzött fenntartható fejlődés céljainak félidős értékeléséről tartott vezetői párbeszéd ülést vezette társelnökként, kedden pedig a magyar delegáció vezetőjeként szólalt fel az ENSZ Közgyűlésében.

Novák Katalin hivatalos Egyesült Államokbeli látogatása csütörtökön Texas államban folytatódik, ahol többek mellett tárgyal Greg Abbott kormányzóval.

(MTI)