Zelenszkijt azt kapta Putyintól, amit várt - rakétapárbaj zajlott az éjszaka a háborúban

Vasárnap hajnalban tömeges, rakétákat, cirkálórakétákat és drónokat is bevető légitámadást intézett Oroszország Ukrajna ellen, a fő célpontok Kijev, illetve a nyugati országrész, a lvivi régió voltak. Az ukrán légvédelem a beérkező eszközök nagy részét lelőtte, azonban a lezuhanó törmelékek, robbanófejek így is sokszor lakott területeken értek földet.

According to unconfirmed reports, last night in the vicinity of the city of Stryi in the Lviv region, the Russian Armed Forces bombed the infrastructure and the airfield itself, which, under the leadership of Western curators, was being prepared for the deployment of F-16… pic.twitter.com/7WLO50uHCa — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) March 24, 2024

A Nyugat-Ukrajnát támadó orosz eszközök veszélyesen közel repültek a lengyel határhoz, sőt lengyel tájékoztatás szerint egy orosz cirkálórakéta be is lépett a lengyel légtérbe Lublin közeli Oserdow környékén, és 39 másodpercig ott is tartózkodott. Az események miatt a lengyel légvédelmet is magas készültségi állapotba helyezték.

Ukrajna az elmúlt időszak legnagyobb rakétatámadását intézte Szevasztopol ellen. Az orosz légvédelem illetékesei szerint a támadást elhárították, ám a város kormányzója szerint egy 65 éves embert megöltek a lezuhanó roncsok.

Last night occupied #Crimea sustained some very heavy hits. Large communication/command centre in Sevastopol (said to be seen in this vid) was hit, along with a military oil storage facility which is still smoking this morning.



Some reports say Belbek military airfield at… pic.twitter.com/eQhIWI2smT — Glasnost Gone (@GlasnostGone) March 24, 2024

Légitámadásokat jelentettek Oroszország Ukrajnával határos belgorodi régiójából is, ahol a helyi források szerint két halálos áldozatot és hét sérültet követeltek a támadások. Dróntámadás érte a szamarai régió egy fontos olajfinomító üzemét is, ahol tűz ütött ki. (Az Egyesült Államok állítólag az orosz olajipar elleni támadások felfüggesztésére szólította fel az ukrán vezetést, de a jelek szerint Kijev e kérésnek nem tesz eleget.)

/1. After a short pause, drone strikes on Russian oil refineries have resumed.

Kuybyshevsky oil refinery in Samara region of Russia, 900km from the frontline, is on fire as a result of drone strikes. Russian media claim that “columns are on fire”. Kuibyshev Oil Refinery is one… pic.twitter.com/eEt7AJagc5 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) March 23, 2024

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint „abszolút várható” volt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a moszkvai terrortámadás után hallgatásba burkolózik, majd egy nappal később már Ukrajnához próbálja kötni a támadást, amelynek a jelenlegi adatok szerint 133 halálos áldozata volt. Putyin arról beszélt, hogy Ukrajna „kollaborált” a terroristákkal, és a négy letartóztatott gyanúsított Ukrajnába tervezett menekülni.

What happened in Moscow yesterday is obvious, and Putin and other scums are trying to shift the blame to someone else. Their methods are always the same. We have seen it all before. There were blown-up houses, mass shootings, and explosions. And they always blame others.



They… pic.twitter.com/N6WhZujMh9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 23, 2024

Kapcsolódó cikk Máris Ukrajnára célozgat Putyin a moszkvai terrortámadás ügyében Ez történt ma az orosz-ukrán háborúban és ahhoz kapcsolódóan.