Zuhanó gazdaság, elszabadult erőszak Iránban – de mi áll a háttérben? Klasszis Podcast N. Rózsa Erzsébettel

Mennyire lehetnek valósak a külső beavatkozásról szóló hírek? Valóban használtak amerikai fegyvereket a tüntetők, és aktivizálódott-e Iránban az izraeli titkosszolgálat? Miért lépett fel ilyen brutálisan az iráni rezsim? Mi az érdeke a térségi hatalmaknak? Miért változott meg az arab államok hozzáállása, és miért tartják Irán helyett már Izraelt az igazi fenyegetésnek? Miért nem avatkozott be mindeddig az Egyesült Államok? Akarnak-e rendszerváltást az irániak, és vannak-e valós alternatívák?
Továbbá: mennyire törékeny a tűzszünet Gázában? Hol tart most Donald Trump béketerve? Ki kormányozza az övezetet, és mi a szerepe a Béketanácsnak? És sikerült-e megsemmisíteni a Hamászt? Mindez kiderül a podcastunkból!
Fejezetek:
00:00 Intro, beköszönés
01:57 Miért pont most? A bazárokból indult. Infláció, lecsúszó középrétegek.
09:23 Klímaváltozás, kiszáradó Teherán. Szankciók. Meggyengült proxyhálózat.
17:52 Miért ilyen sok az áldozat? Brutális megtorlás. Külső beavatkozás? Amerikai fegyverek, Moszad-ügynökök. Kurdok.
24:10 Térségbeli országok. Fordulat az arab államoknál: Irán helyett Izraeltől tartanak. Nemet mondanak Washingtonnak.
37:44 Mit akar az iráni nép? Alternatívák. Visszatér-e a sah fia?
48:56 Milyen Irán testközelből?
53:07 Mi van most a Gázai övezetben? Ki irányít? Béketanács. Legyőzték-e a Hamászt
01:06:59 Elköszönés
