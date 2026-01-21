3p

Külpolitika Egyesült Államok Irán Iráni válság Izrael Podcast

Zuhanó gazdaság, elszabadult erőszak Iránban – de mi áll a háttérben? Klasszis Podcast N. Rózsa Erzsébettel

Izsó Márton - Wéber Balázs

A komoly gazdasági problémák jelentették a szikrát az iráni demonstrációk kirobbanásához, azt ugyanakkor nem tudjuk, hogy miként fordult át mindez súlyos erőszakba, mondta el N. Rózsa Erzsébet a több ezer halálos áldozatot követelő tüntetésekkel kapcsolatban lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A Közel-Kelet-szakértő szerint az infláció elszabadult, a középrétegek lecsúsztak, Iránt pedig a klímaváltozás és a nemzetközi szankciók is sújtják. Az iszlamista rendszer meggyengült, de nem roppant össze, egy lassú politikai átalakulás valószínű. N. Rózsa Erzsébet ugyanakkor olyan emberrel még nem találkozott Iránban, aki visszakívánná a sahot.

Mennyire lehetnek valósak a külső beavatkozásról szóló hírek? Valóban használtak amerikai fegyvereket a tüntetők, és aktivizálódott-e Iránban az izraeli titkosszolgálat? Miért lépett fel ilyen brutálisan az iráni rezsim? Mi az érdeke a térségi hatalmaknak? Miért változott meg az arab államok hozzáállása, és miért tartják Irán helyett már Izraelt az igazi fenyegetésnek? Miért nem avatkozott be mindeddig az Egyesült Államok? Akarnak-e rendszerváltást az irániak, és vannak-e valós alternatívák? 

Továbbá: mennyire törékeny a tűzszünet Gázában? Hol tart most Donald Trump béketerve? Ki kormányozza az övezetet, és mi a szerepe a Béketanácsnak? És sikerült-e megsemmisíteni a Hamászt? Mindez kiderül a podcastunkból!

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszönés

01:57 Miért pont most? A bazárokból indult. Infláció, lecsúszó középrétegek.

09:23 Klímaváltozás, kiszáradó Teherán. Szankciók. Meggyengült proxyhálózat.

17:52 Miért ilyen sok az áldozat? Brutális megtorlás. Külső beavatkozás? Amerikai fegyverek, Moszad-ügynökök. Kurdok.

24:10 Térségbeli országok. Fordulat az arab államoknál: Irán helyett Izraeltől tartanak. Nemet mondanak Washingtonnak.

37:44 Mit akar az iráni nép? Alternatívák. Visszatér-e a sah fia?

48:56 Milyen Irán testközelből?

53:07 Mi van most a Gázai övezetben? Ki irányít? Béketanács. Legyőzték-e a Hamászt

01:06:59 Elköszönés

