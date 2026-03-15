46 milliárdot hoz az Oscar-gála

A magyar idő szerint vasárnap éjfélkor kezdődő Oscar-díjátadó nagyjából 134 millió dollárt (46 milliárd forintot) tesz hozzá Los Angeles régió gazdaságához – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzésében.

A rendezés költségét idén 60 millió (21 milliárd forint) dollár környékére teszik. Azonban annak ellenére, hogy a közvetítést mostanában jóval kevesebben nézik, mint az 1990-es évekbeli csúcsponton, az ABC amerikai csatorna egymilliárd dollárt fizetett a közvetítési jogokért.

Ugyan a nyertesek nem kapnak pénzt a díj mellé, a győzelem hatalmas marketingértékkel bír, és a filmstúdiók, streamingszolgáltatók is igyekeznek kihasználni a lehetőségeket, ahogy a gálán megjelenő hírességeket „öltöztető” luxusmárkák is.

