500 millió forintos NKA-támogatást vont vissza Tarr Zoltán

A miniszter bejegyzésében azt írta: álláspontja szerint a Nemzeti Kulturális Alap forrásain keresztül korábban olyan kifizetések is történhettek, amelyek szerinte nem minden esetben szolgálták egyértelműen a közpénzek eredeti célját.

Tarr Zoltán szerint a mostani ügyben érintett 500 millió forintos támogatásra kulturális programként pályáztak, ugyanakkor a beadott tartalom alapján felmerül a gyanú, hogy az nem volt összhangban a támogatási célokkal. A miniszter szerint a források felhasználása akár politikai célokhoz is kapcsolódhatott, és a közpénzek átláthatóbb felhasználásának szükségességét hangsúlyozta.

Mága Zoltán-koncertek is szóba kerültek

A tárcavezető bejegyzésében külön kitért arra is, hogy korábbi adatigénylések szerint az előző ciklusban a kulturális tárca jelentős összegeket költött például Mága Zoltán koncertjeire. Mint írta, ezek a kiadások több év alatt milliárdos nagyságrendet érhettek el. A miniszter szerint fontos, hogy a jövőben a kulturális támogatások egyértelműen a közérdeket szolgálják, és ne merülhessen fel a források politikai felhasználása.

Tarr Zoltán közölte azt is: azok a pályázók, akik úgy érzik, hogy korábban megítélt támogatásuk nem felel meg a pályázati feltételeknek, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják az összeget. Mint fogalmazott, ezzel a lehetőséggel érdemes élni. A miniszter hangsúlyozta: a cél, hogy a közpénzek felhasználása minden esetben átlátható és jogszerű legyen.