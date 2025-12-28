5p
Kultúra Franciaország színész

91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot

mfor.hu

Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője dél-franciaországi otthonában – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

A világszerte elismert színésznő és énekesnő úgy döntött, feladja fényes karrierjét, hogy életét és energiáját az állatok védelmének és alapítványának szentelje – emlékeztet a közlemény, amely nem részletezi a halál napját. A filmdíva a múlt hónapban került kórházba.

Az „isteni BB”, az 1950-60-as évek szexszimbóluma több mint ötven évvel ezelőtt intett búcsút a filmezésnek, hátrahagyva mintegy ötven filmet. Szeptember 28-án töltötte be 91. életévét.

Brigitte Bardot az olaszországi Spoletóban 1961-ben
Brigitte Bardot az olaszországi Spoletóban 1961-ben
Fotó: Wikipédia/IMAGO / United Archives International

A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának összeállítása szerint Brigitte Anne-Marie Bardot Párizsban született, jómódú, konzervatív katolikus családban nevelkedett. Szülei megkövetelték a jó modort, az illő ruhaviseletet, ügyeltek a megfelelő barátok kiválasztására és a taníttatására.

Ötéves korától járatták zene- és táncórákra, anyja a jövendő kecses balerinát látta benne, Brigitte pedig a kitörés lehetőségét. Tizenhat éves korában már az Elle magazin címlapjáról mosolygott bájos, kicsit szemtelen kamaszarcával. Így fedezte fel a film számára a rendező Roger Vadim, aki – a szülők heves ellenzése dacára – 1952-ben feleségül vette, és sztárt faragott belőle.

Tőle tudta meg, hogy ajakbiggyesztése ellenállhatatlan, szűk farmerbe és merész bikinibe bújtatott teste izgató, ő pedig tökéletesen „domborított” a felvevőgép előtt. Kilenc közös filmet forgattak, együttélésük öt évig tartott.

Az ifjú szépség 1952-ben, A normandiai odú című film forgatásán állt először a felvevőgép elé, majd rövid tengerentúli kiruccanás után (1953-ban Hollywoodban Kirk Douglas partnereként játszott A szerelem törvényében) ismét hazájában forgatott.

Néhány felejthető filmben nyújtott felejthető alakítás után, 1956-ban férje rendezésében készült el az első igazi Bardot-film, az És Isten megteremté a nőt, amelyben partnerével, Jean-Louis Trintignant-nal mindketten sztárrá emelkedtek.

A film kezdő jelenetében a hason fekvő, anyaszült meztelen Brigitte Bardot maga volt a csábítás, az asztalon mezítláb lejtett tánca sokak szerint a filmtörténet egyik legerotikusabb jelenete.

A szexuális forradalom megtestesítőjévé váló Bardot pimasz pucérkodása alaposan feldühítette az erkölcscsőszöket, a lesújtó kritikák nyomán a film otthon megbukott, az amerikai közönség azonban özönlött a mozikba.

A Life magazin így írt róla: „a Szabadság-szobor 1886-os megérkezése óta francia lány ennyire még nem villanyozta fel az amerikaiakat.” A női szexualitást a maga természetes, erotikus módján megmutató hamvasszőke Bardot nagyban növelte a francia film reputációját, így végül prűdebb honfitársai is megenyhültek, és 1970-ben elsőként az ő vonásai alapján mintázták meg a Franciaországot szimbolizáló, minden közintézményben elhelyezett Marianne mellszobrát.

Pályafutása során 21 év alatt közel félszáz filmet forgatott. A bájaira épülő 1959-es Babette háborúba megy izgalmas kalandtörténet, az 1960-as Igazság az önmaga által legjobbnak tartott filmje, az 1961-es Magánélet (Marcello Mastroiannival) nem nélkülözi az önéletrajzi vonatkozásokat. Legsokoldalúbb alakítását A megvetés című 1963-as Jean-Luc Godard-filmben nyújtotta.

A róla szóló Kedves Brigitte című amerikai film felvételeire házhoz jött a forgatócsoport, mert ő nem akart Amerikába menni. 1965-ben készült Louis Malle rendezésében a Viva Maria (Jeanne Moreau-val), amelyet a Hímnem, nőnem, egy újabb nagyszerű Godard-film követett. 1968-ban Sean Connery oldalán szerepelt a Shalako című westernben.

Énekesnőként öt nagylemezt és tucatnyi kislemezt adott ki, leghíresebb a Franciaországban igen népszerű Serge Gainsbourg társaságában készített Bonnie és Clyde 1968-ból. (Klasszikus dalukat 2011-ben Gainsbourg fiával Scarlett Johansson énekelte lemezre.)

A színésznő magánéletében is szenvedélyes volt. Sok férfivel hozták hírbe. Férjei sorában Vadimot a színész Jacques Charrier követte, akitől 1960-ban fia született. Később három évre Günter Sachs német milliomos playboy hitvese lett, 1992 óta Bernard d'Ormale politikus felesége.

Utolsó filmjét, a Don Juant 1973-ban forgatta, azóta minden idejét az állatvédelemnek szentelgd. Gyermekkora óta voltak állatai, szavai szerint az állatok szeretete mentette meg, ha mélyponton volt, és állatvédőként ezt az odaadást akarta viszonozni. 1986-ban létrehozta a Brigitte Bardot Állatvédő Alapítványt, amelynek fáradhatatlan aktivistája volt.

Az állatok védelmében nem ismert lehetetlent, ezreket mozgósított a bikaviadalok ellen, eutanáziától mentett meg elefántokat, tiltakozott az amerikai medve- és a japán bálnavadászat, az állatkísérletek, a kegyetlen vágóhídi módszerek, a franciaországi rókák kilövése ellen. Jelentős előrelépésként értékelte a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetését tiltó 2021-es francia állatjogi törvényt.

Csípős nyelvvel bírált politikusokat és pályatársakat egyaránt. Egy 2018-as nyilatkozatában a mai színésznőket csúnyának, rosszul öltözöttnek tartotta, szerinte hiányzik belőlük az elegancia, nem ébresztenek álmokat.

Visszavonulása után közéleti szereplésével borzolta a kedélyeket: támogatta az eutanázia legalizálását és az öngyilkossághoz való jog elismerését. Rasszista nyilatkozatai miatt vádolták fajgyűlölettel és idegenellenességgel, emiatt többször is elítélték, rokonszenvezett a Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörüléssel.

Brigitte Bardot neve mítosz, dalokban énekelték meg, hajót neveztek el, könyvet írtak róla. Saint-Tropez-ben élt, ahol szobra is áll. Memoárja magyar nyelven 2018-ban jelent meg A küzdelem könnyei címmel.

Ahogy fiatal korában tette, úgy idősen is vállalta önmagát, sosem plasztikáztatott, mondván: „Miért teszel úgy, mintha fiatal lennél, ha nem vagy az?”

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Leó pápa

Leó pápa karácsony estéjén eltorzult gazdaságról, a szegények megsegítéséről beszélt

Kiállt az idegenek mellett is az amerikai születésű Leo, első pápai karácsonyi prédikációjában.

A Comedy Central logója

Napokon belül megszűnik a magyar Comedy Central, és több zenecsatorna is

A Comedy Central és az MTV Hits is megszűnik Magyarországon január 1-től. A Paramount a nézői szokások átalakulására reagált, a népszerű műsorokat más csatornák vehetik át.

Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

Szerdán vette át az elismerést.

Balázs Péter távozott közülünk

Elhunyt Balázs Péter színművész

82 éves korában elhunyt Balázs Péter színész, a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója, közölte a színház.

Édes élet, magyar módra: ezek most a bejgli- és szaloncukor-trendek

Nincs karácsony bejgli és szaloncukor nélkül. De a fogyasztás mértéke, a vásárlási szokások ezen a téren is változnak, egyre gyakrabban.

Ennyiért még soha nem ütöttek le modern festményt – 78 milliárdot ért valakinek egy Klimt-alkotás

Klimt műve összességében is a második legdrágább festmény lett.

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

A bécsi ügyészség elrendelte a Magyarországról kivitt Klimt-festmény lefoglalását.

„Sötét alkotás, de öröm volt olvasni” – magyar regény nyerte a Booker-díjat

„Sötét alkotás, de öröm volt olvasni” – magyar regény nyerte a Booker-díjat

Az egyik legrangosabb irodalmi díjat zsebelte be David Szalay.

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

A 21 éves, vagy fiatalabb fesztiválozók több mint 21 ezer forint kedvezményt kapnak a bérlet árából, a Revolut pedig ráugrott a Sziget-őrületre.

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget fesztiválra

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget Fesztiválra

A fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a szokásos helyszínen az eredeti rendezvény főszervezőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168