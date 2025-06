„Van egy nagyon jó fílingje az egésznek” – mire számíthatunk az Ünnepi Könyvhéten?

Az MKKE minden évben meghirdeti a Szép Magyar Könyv versenyt, melyre az előző évben kiadott, legszínvonalasabb kivitelezésű magyar könyveket lehet nevezni több kategóriában. A díjátadóra idén is – hagyományosan – az Ünnepi Könyvhét nyitó rendezvényén kerül majd sor.

Kapcsolódó cikk Most a könyvmolyoknak tett be a kormány? - vége a szuper akcióknak Milyen előnyei és hátrányai lehetnek kiadói, kereskedői, illetve fogyasztói szempontból a kötött könyvárnak? Utánajártunk.

Az idei Ünnepi Könyvhéten 187 kiállító standjáról lehet majd csemegézni: a kiadók összesen 1100 dedikálást hirdettek meg, ami azt jelenti, hogy folyamatos lesz a pörgés a standok környékén. A két színpadon közel nyolcvan programra kerül sor a könyvbemutatóktól kezdve a szakmai beszélgetésekig, író-olvasó találkozókig, koncertekig. A Szabó Ervin Könyvtár idén is megrendezi könyves flashmobját, amin tíz percig minden résztvevő egyszerre olvashat majd magával hozott kedvenc könyvéből. Idén a Móra Kiadó fennállásának 75 évfordulóját ünnepli, a Magvető Kiadó pedig a hetvenediket – a fesztiválon is.

Nem éppen. A 2024 őszén életbe lépett, könyvek árkötöttségét rögzítő szabályozás velejáróiról és lehetséges következményeiről korábban lapunk is írt . Eszerint az adott címen megjelenő könyvek első kiadását a megjelenéstől számított 365 napig a kiadók és kereskedők kötelesek az értékesítés során meghatározott áron adni. Az évközbeni akciók mértéke ezeknél a köteteknél nem haladhatja meg a fogyasztói ár tíz százalékát. Ami megköti a kiadók és kereskedők kezét is – nem lesz ez másképp a Könyvhéten sem.

Mint azt az MKKE elnöke elmondta: érdeklődőkben nincs hiány, tavaly ugyanis négy nap alatt több mint 60 ezren haladtak át a Könyvhét területén, ami az elmúlt években a fővárosban a Vörösmarty tér mellett már a Vigadó térre és a Duna-korzóra is kiterjedt. A kiállítói részvételnek azonban elmondása szerint leginkább marketing- és presztízsértéke van: a kis szakmai kiadók és műhelyek például örülhetnek, ha a részvételi díjat – a stand árát – be tudják hozni ez alatt a pár nap alatt.

„Nemrég vettünk részt a Bolognai Könyvvásáron, de említhetjük a londoni vagy a frankfurti szakmai rendezvényt is. Azt láttuk, hogy rengeteg támogatójuk van, és az állam mindenütt szerepet vállal ezek lebonyolításában. A kultúrához, így a könyvekhez való hozzáférés alapvető emberi jog, nem luxus – máshol ezt felismerték. Mi viszont hiába igyekeztünk támogatást szerezni, mindenütt süket fülekre találtunk. Szerintem ebben az is benne lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy az Ünnepi Könyvhétre eleve tömegek mennek, a kiadók és kereskedők pedig úgyis eladják a könyveiket” – fejtegette Gál Katalin.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!