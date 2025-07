A bindzsisztáni merénylet belefér, a Kneecap mellett a fiatalok állnak ki – felmérés

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A Tisza-párt szavazói ezzel szemben megosztottabbak: 47 százalék a szólásszabadságra helyezi a hangsúlyt. Csak 34 százalék várta volna el a meghívás visszamondását, és ugyanennyien értenek egyet a kitiltással is.

A Kneecap ügyben is világosan kirajzolódik a pártpolitikai megosztottság. A kormánypárti szavazók körében csak 21 százalék szerint férnek bele a szólásszabadság kereteibe az északír zenekar palesztinpárti megnyilvánulásai. 58 szerint szerint a Szigetnek vissza kellett volna vonnia a meghívást, és 73 százalék helyesli a kormány döntését.

A kérdésben ritkán látott egyetértés mutatkozik: a Tisza-szavazók 72, a kormánypártiak 83 százaléka támogatja a szigorúbb fellépést. Természetes tendencia, hogy a politikai táborok inkább az “ellenfelek” oldaláról érzik az erőszak eszkalációját. A témával az Ez Viszont Privát című szubjektív műsorunkban is foglalkoztunk: Kapcsolódó cikk Rálőttek Bindzsisztán miniszterelnökére – Ez Viszont Privát Itt az EVP új adása!

Majkától függetlenül a többség úgy érzi: a verbális erőszak erősödött a közéletben. A válaszadók 64 százaléka szerint az utóbbi időszakban megszaporodtak a politikai erőszakra (vagy annak szándékára) utaló kijelentések, 72 százalékuk szerint ezeket büntetőjogilag is üldözni kellene.

A pártszimpátia is vízválasztónak bizonyult a kérdés megítélésében: míg az ellenzéki és pártnélküli válaszadók túlnyomó része megengedő (a Tisza-szavazóknak csak négy százaléka értékelte felbujtásnak a Debrecenben történteket), addig a kormánypártiak körében a szűk többség (51 százalék) elutasító.

Idén nyáron a politika szokatlanul látványos módon szivárgott be a fesztiváléletbe, legyen szó Majka megosztó performanszáról vagy azészakír Kneecap rap-trió körüli vitákról - a Europion gyorsfelmérése alapján úgy tűnik, hogy ezek az ügyek nemcsak a színpadon, hanem a közvéleményben is komoly hullámokat vetettek, olvasható a közvélemény-kutató cég közleményében.

