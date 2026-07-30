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A dolgozók bejelentése alapján lesz átvilágítás a Magyar Állami Operaházban –  Ókovács Szilveszter is reagált

mfor.hu

Az Operaház dolgozóinak visszajelzései után döntött a minisztérium az intézmény átvilágításáról.

Elkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban – írta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán. Ókovács Szilveszter, a dalszínház főigazgatója a közösségi oldalon erre úgy reagált, hogy minden vizsgálati metódust legjobb tudásuk szerint támogatnak.

„Az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül működve tudja kiszolgálni a magyar embereket” – közölte a miniszter. Az Operaház dolgozóinak folyamatos visszajelzései után a minisztérium úgy döntött, hogy egy szakértői csapatot kér fel az intézmény átvilágítására – tette hozzá.

A poszt szerint a vizsgálat eredményeiről tájékoztatást adnak majd, és megteszik a szükséges lépéseket.

Minden vizsgálati metódust legjobb tudásunk szerint fogunk támogatni, mondta Ókovács Szilveszter
Minden vizsgálati metódust legjobb tudásunk szerint fogunk támogatni, mondta Ókovács Szilveszter
Fotó: DepositPhotos.com

Ókovács Szilveszter Facebook-oldalán közölte: nagy a gyakorlatuk az ellenőrzésekben, „két NAV, egy Kehi, egy (néhai) EMMI belső vizsgálaton és két ÁSZ-ellenőrzésen túl” évekig pénzügyi biztos és költségvetési felügyelő is működött mellettük minden költést szignózva, a legutóbbi másfél évet pedig az Ernst & Young könyvvizsgálói felügyelték az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából. „Természetesen minden vizsgálati metódust legjobb tudásunk szerint fogunk ezúttal is támogatni. Közös érdek a politikamentes, elfogulatlan vizsgálati kultúra terjedése, a jelentések elé vizsgálatok illesztése” – hangsúlyozta.

A Magyar Állami Operaház főigazgatója reményét fejezte ki, hogy az Opera vezetésének is lesz lehetősége a „dolgozói jelzések” megismerésére és megválaszolására.

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