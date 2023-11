A fülkeforradalom felfalta gyermekét: menesztették L. Simon Lászlót

Csák János kulturális és innovációs miniszter - mint a munkáltatói jogkör gyakorlója - hétfőn átadta L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója munkaviszonyának megszüntető okiratát - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) hétfőn az MTI-vel.

Egykor még a parlamentben is állta a támadásokat L. Simon László. Fotó: MTI

A közlemény szerint a miniszter indoklásában kifejtette, hogy a főigazgató, mivel az intézménytől elvárható jogkövetést elmulasztotta, azt érdemben felhívásra sem teljesítette,

olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium elismeri L. Simon László korábbi érdemeit a kulturális területen végzett tevékenysége során - tették hozzá a közleményben.

A korábban államtitkárként is dolgozó L. Simon minden bizonnyal a World Press Photo kiállítás körül kialakult botrányba bukhatott bele. Mint ismeretes, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselőjének felszólítására Csák János törvénysértést állapított meg a kiállítás kapcsán, mivel arra 18 éven aluliakat is beengedtek, pedig azon - a miniszter álláspontja szerint - a "családvédelmi" törvénybe ütköző tartalmakat is bemutattak.

Kapcsolódó cikk Ezentúl csak nagykorúak nézhetik meg a Nemzetközi Sajtófotó Kiállítást A Mi Hazánk kezdeményezése nyomán 18 év alattiak nem látogathatják ezentúl a Nemzeti Múzeum kiállítását, „mert az sérti a gyermekvédelmi törvényt” – írja a párt közleményében.

L. Simon válaszul közölte, hogy „a Nemzeti Múzeum jogszerűen nem tudja végrehajtani Csák János felszólítását, ugyanis senki személyi igazolványát nem kérhetik el”, majd amikor a kiállításra kígyózó sorokban igyekeztek bejutni a látogatók, meg is köszönte Dúró Dórának a reklámot.