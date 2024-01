A jégveremtől a Szaratovon át: hogy jutottunk el az okos és szórakoztató hűtőig?

Talán már a neandervölgyi ember is rájött arra, hogy ha a barlang hűvösében tartja az elejtett vadat, még napok múlva is fogyaszthatja. Bár lehet, hogy ez nem ment olyan zökkenőmentesen, és e tapasztalás hiányában eleinte többen meghaltak – nem a vadászat során, hanem mert megették a romlott húst. Tény, hogy egy idő után a zsákmányt már jéggel hűtötték és hóval fedték be.

Jégvermek, pincék, kutak

Persze, ahogy ez általában lenni szokott, az ókori görögök és a rómaiak e téren is továbbléptek, és már hatalmas jégvermeket használtak az élelmiszerek tárolására. A középkorban pedig pincékben és kutakban hűtötték az élelmet. (Még félévezred múlva is: falvakban a jól megtermett görögdinnyét máig is necchálós szatyorban engedik le augusztusban a kútba, merthogy egészben nem fér bele a legmodernebb masinába se.)

Ott könnyű volt, ahol az év minden szakában akadt valamelyik hegycsúcson hó – a kínaiak is nagy becsben tartották e lelőhelyeket, ennek volt köszönhető a fagylalt ősének feltalálása is.

Megjelennek a gépek

Később rájöttek az emberek, hogy szinte minden élelmiszer fogyaszthatóságát elősegíti a hűtés. A pincék kulcsfontosságú részeivé váltak a birtokoknak. Közben elindult a jégkereskedelem, majd eljött a mechanikus hűtőberendezések feltalálásának korszaka.

Ahogy azt a szakmai források feljegyzik, az első sikeres mesterséges hűtési eljárás a skóciai születésű William Cullen nevéhez fűződik, majd az első, gőzzel működő hűtőgép terveit Oliver Evans amerikai mérnök fogalmazta meg, 1805-ben. Az első igazi, akkor még gőzzel működő „hidegcsináló gépet” az egyesült államokbeli John Gorrie építette a XIX. század közepén. Ezt követően számtalan technikával kísérleteztek, de végül a kompresszoros megoldás vált be, amely bizonyos gázok összepréselése révén hozza létre a hűtőközeget.

Elkezdődött a fridzsiderszocializmus

A kisebb méretű háztartási hűtőszekrények csak a XX. század elején jelentek meg. Az első elektromos hűtőt, azaz a frizsidert Chicagóban adták el. 1928-ban egy újabb mérföldkövet jelentett a freon feltalálása, amely Thomas Midgley nevéhez fűződik. A freon alkalmazása forradalmasította a háztartási hűtőszekrények elterjedését, amelyek 1937-ben az Egyesült Államokban már minden második háztartásban megtalálhatóak voltak.

Gondoljunk bele, hogy Magyarországon a hatvanas-hetvenes években vált általánossá – no, nem az amerikai, hanem a szovjet hűtők használata. Nevet is kapott a korszak, elkezdődött a fridzsiderszocializmus, ami a jólét jelképe volt.

Amikor már nem jött a jeges

Ezzel párhuzamosan azért még működtek a klasszikus jégszekrények is, jött rendszeresen a jeges, a hátán lévő zsákvászonokon cipelte a hatalmas jégrudakat. Ha már nem jött, akkor sem dobták ki sokszor a családok a régimódi masinát, hanem sima szekrényként használták, erkélyen, fészerben.

Az 1930-as években még bőven járt a jeges Budapest utcáin. Fotó: Fortepan / Vincent Till Baumgartner

A Szaratovok – utána meg a Minszkek – annyira elnyűhetetlenek voltak, hogy akik vettek már hazai Lehelt, azok sem váltak meg tőlük, még sokáig duruzsoltak hátul a garázsban, elfértek benne a sörök, gyümölcsök. Az energia meg olcsó volt.

Színes, pipacsos és hatalmas

Az elmúlt fél évszázadban szinte minden otthon természetes tartozéka lett a hűtőszekrény. Ahol az sem volt – vagy ma sincs –, az mélyszegénységről árulkodik. Időközben változott a funkciója is. Mivel a lakások nagy része ma már nélkülözi az éléskamrát, itt kap helyet az élelmiszerek, akár olykor konzervek nagy része is. Egyre gyorsabban változik a design, és megjelentek a luxusmárkák is. A XXI. század elegáns lakásaiban már színes a hűtő – igazodik a konyha színvilágához –, sőt van, ahol virágos: egy finnországi lakásban láttink Marimekko pipacsosat is.

Amerikában már vagy fél évszázada része a hűtőszekrényeknek a jégkockacsináló ablakocska, amilyent először véletlenül éppen Moszkvában tapasztaltunk meg. A kilencvenes évek Oroszországában bizonyára kevés háztartásban létezett ilyen funkciójú gép, de hát a lakás, ahová költöztünk, külföldieknek volt berendezve.

Ott is fontos, ahol fél évig tél van

Az oroszok a jégkockával akkor nem nagyon tudtak mit kezdeni, elég volt a vodkát kirakni az erkélyre, húsz perc alatt lehűlt, a koktél meg nem volt divatban, nem meglepő módon, hiszen fél évig tart ott a tél.

Ugyanakkor a hasonló égövi svéd háztartásokban a hűtő óriási nagyságú. Mivel a nagy hó miatt az emberek – a stockholmiak is – sokszor napokra el vannak vágva a külvilágtól, a kenyértől kezdve a lazacig szinte mindent lefagyasztanak.

Nem divat a hűtőmágnes

Hatalmas, kétajtós szekrényekről van szó, ahol minden polc más célt szolgál. Ami nincs és nem divat, az a hűtőmágnes. Rokonszenves trend: a minimál stílusú konyhákban ugyancsak furcsán hatnának a csiricsáré, olasz vagy görög utakra emlékeztető giccses figurák.

Nem kell teleaggatni csiricsáré hűtőmágnesekkel. Fotó: Pexels

A mai hűtőgép okos, és külleme változik a lakberendezési divattal. Van, ahol beépítik a konyhabútorba, mint számos IKEA termék esetében, van, ahol hangsúlyt kap egyedi designja révén.

Átlátszó a szekrény ajtaja

A gyártók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a küllemre és a praktikus kialakításra a költséghatékony működés mellett. Ahogy Gareth Lewis, a Samsung fogyasztói elektronikai üzletágának vezetője egy online szakmai felületen kifejtette, a vállalat vadonatúj Food ShowCase hűtőszekrényének kialakításakor az volt a cél, hogy az okos megoldásokkal megkönnyítsék a családok életét, és a készülék minden egyes négyzetcentiméterét a végletekig kihasználják.

A tervezésnél nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a fogyasztók praktikusan áttekinthessék a készülékben tárolt élelmiszereket, könnyedén és gyorsan hozzáférhessenek a leghátsó rekeszekben tárolt kis apróságokhoz is.

Ezek a gépek jórészt átlátszó üvegajtókkal bírnak, azaz nem kell kinyitni az ajtót – energiatakarékosság! – ahhoz, hogy megnézzük, mi is fogyott ki. (Ehhez persze némi rendre is szükség volna.)

Több zónára osztható

A Samsung Food ShowCase amerikai típusú side-by-side hűtőszekrényét úgy tervezték, hogy a tárolóteret intelligensen, a család különböző igényeinek megfelelően osszák fel. Eszerint a ShowCase részbe a gyakran keresett élelmiszerek kerülnek, míg az InnerCase a hosszabb távon tároltak számára áll rendelkezésre.

A ShowCase is három fő zónára osztható: főzés, ide az ételkészítés közben leggyakrabban használt élelmiszerek kerülnek, mint például a tojás, sajt vagy a különböző szószok; a családi rekeszbe a családtagok által rendszeresen keresett élelmiszerek, az italok vagy a gyümölcsök kerülnek; az alsó, gyerekeknek szánt részt pedig a kisebb harapnivalók számára tartják fenn. Az InnerCase-ben zöldségeket, gyümölcsöket, húst és egyebeket lehet tárolni.

Összeállítja a bevásárlólistát és receptet ír

A hagyományos hűtőszekrényekkel ellentétben a romlandó ételek is jobban elkülöníthetők, így a gyümölcs és a zöldség is hosszabb ideig friss marad.

Ahogy az egyik nagy lakberendezési magazin hírül adja, okos, komfortos és szórakoztató lesz a jövő hűtőszekrénye. Az LG InstaView hűtő például monitorozza saját tartalmát, összeállítja a bevásárló- és receptlistát, valamint gömb alakú jégkockát készít, amely így sokkal lassabban olvad el.

Főzni még nem főz, de ki tudja, mit hoz a jövő…