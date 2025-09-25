Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Kultúra Kultúra Műkincspiac, értéktárgyak

A kortárs művészet jól eladható – csak tudni kell, hogyan

László Éva Lilla
László Éva Lilla

Csütörtökön megnyílt a Budapest Contemporary képzőművészeti kiállítás és vásár. Tausz Ádám főszervezőt az idei rendezvény érdekességeiről és a távlati terveikről is kérdeztük a sajtótájékoztató után.  

Közel negyven kortárs galéria vesz részt az idei Budapest Contemporary (BCT) képzőművészeti kiállításon és vásáron szeptember 25-28. között. A Bálna Honvédelmi Központban berendezett standokon a szervezők közlése szerint megközelítőleg kétezer műtárggyal készülnek a kiállítók; ezek többsége megvásárolható. 

Az idei BCT egyik különlegessége a nemzetközi stand, ahol a Magyar Kortárs Galériák Egyesületéhez tartozó tíz galéria nemzetközileg is ismert és elismert művészeinek munkái láthatók. Például az 1931-ben született magyar származású, New Yorkban élő Agnes Denesé, aki az environmental art – az ökológiai szemléletet a művészet területén meghonosító – irányzat egyik úttörője. De látható az új generációt képviselő, boszniai származású Selma Selman néhány alkotása is. A szegénységet, a szegregációt és a patriarchális társadalom problémáit műveiben rendre megjelenítő Selman munkássága szerteágazó: a videó, a performansz, a fotó, a festészet és az installáció területén is otthonosan mozog. 

Ugyancsak említésre méltó a Velencei Biennálén 2007-ben Arany Oroszlán-díjat elnyerő, Bécsben élő és alkotó Andreas Fogarasi egyik alkotása. A művész, aki olyan aktuális témákkal foglalkozik, mint az identitás, a kollektív emlékezet és a hatalmi viszonyok alakulása, egy, a balatonaligai Kádár-villából származó burkolatdarabot hívott életre – önálló mű formájában. 

Szintén a nemzetközi standon látható Victor Vasarely magyar-francia festő, szobrász egyik magángyűjteményben lévő alkotása. Az op-art – optikai művészet – úttörőjének itt kiállított képe korábban egy amerikai magángyűjtemény része volt, innen vásárolta meg egy francia gyűjtő, akitől hosszas tárgyalások után, a megfelelő biztonsági intézkedések betartása mellett érkezett Budapestre – mesélte a rendezvény sajtótájékoztatóján Kollmann Szilvia, a Vasarely-képet kölcsönző és bemutató Art Advisory Budapest alapítója.

Victor Vasarely magángyűjteményben lévő alkotása egy védett kis sarokban kapott helyet
Victor Vasarely magángyűjteményben lévő alkotása egy védett kis sarokban kapott helyet
Fotó: Klasszis Média/ László Éva Lilla

A kiállító galériákat gondosan szűrik 

A Budapest Contemporary, amit életrehívása óta harmadik alkalommal rendeznek meg, idén szintet lépett – erről Tausz Ádám főszervező, a hasonló léptékű budapest Art and Antique kiállítás és vásár, valamint a Füred Art Week szervezője beszélt lapunknak. Mint mondta, érdeklődés szempontjából markáns különbséget észlelnek az előző évekhez képest: a szakma – az intézményi terület, a gyűjtői kör – és a látogatók is komolyan veszik az eseményt. Véleménye szerint ez annak tudható be, hogy arra törekszenek: csak erős anyagot hozó galériák állítsanak ki, és kizárólag a legjobb kortárs és ultrakortárs (negyven év alatti) művészek alkotásai kerülhessenek ki a standokra. A környező országok nagyvárosai közül az ide látogatók számát tekintve elmondása szerint kiemelkedik Bécs és Pozsony – aminek különösen örülnek. 

Az Mfor kérdésére, hogy hogyan szűrik a kiállítókat, a főszervező elmondta: csak olyan galériák vehetnek részt kiállítóként a rendezvényen, amelyek nemcsak az online térben, hanem fizikailag is léteznek, és saját, képviselt művésszel érkeznek, akivel érvényes szerződésük van. Mindemellett az is a kritériumok közé tartozik, hogy évente legalább négy kiállítást szervezzenek saját művészeiknek.

Négy napig: szeptember 25-től 28-ig látogatható az idei Budapest Contemporary
Négy napig: szeptember 25-től 28-ig látogatható az idei Budapest Contemporary
Fotó: Klasszis Média/ László Éva Lilla

A résztvevőket aztán a beküldött anyagokat átnézve, szakmai szempontok alapján választják ki. Mint azt Tausz Ádám elmondta: egyelőre még nem beszélhetnek túljelentkezésről. „Magyarországon még pont a határon vagyunk, majdnem mindenki itt van, aki jelentkezett, belefért ebbe a kritériumrendszerbe és mondjuk még pénze is van, mert természetesen ez is szempont” – fogalmazott. Hogy utóbbi hiányát némiképp ellensúlyozzák és szélesítsék a kiállítók palettáját, közelebb hozva egymáshoz az területen működő intézményeket, gyűjtőket és a látogatókat, minden évben meghívnak egy múzeumot. Idén a Szentendrei Ferenczy Múzeum és a MOME is meghívott kiállítóként vesz részt a BCT-n. 

„A legnagyobb kihívás idén az volt, hogy a Magyar Kortárs Galériák Egyesületének standját megszervezzük: erre nagyon kevés időnk volt, ugyanis a koncepciót augusztusban találtuk ki. Tóth Lili (a nemzetközi stand kurátora) két hónap alatt válogatta ki az ide szánt műveket és tervezte meg a standot” – mesélte Tausz Ádám.

Értékálló befektetések
Értékálló befektetések
Fotó: Klasszis Média/ László Éva Lilla

A kérdésre, miszerint konkurenciaként tekinthetnek-e rájuk a hasonló tematikájú, nagy budapesti rendezvények szervezői, Tausz Ádám elmondta: nekik ez nem jelent különösebb problémát. „Belőttük magunkat egy magas szakmai színvonalra, minket más képzőművészeti vásár nem zavar. A gyűjtők arra a vásárra mennek el, ahol anyag van” – fogalmazott. 

A kortárs művészet jól eladható
A kortárs művészet jól eladható
Fotó: Klasszis Média/ László Éva Lilla

A távlati terveikről úgy nyilatkozott: egyértelműen külföld felé nyitnak. Egy ideje már dolgoznak azon, hogy ezt a kiállítási rendszert külföldön is meg tudják valósítani. „Nyáron Triesztben, utána pedig Ausztriában – Bécsben – szeretnénk egy, a BCT-hez hasonló, nemzetközi szintű vásárt rendezni. Ez jót tehet a budapesti rendezvénynek is: több külföldi kiállító és látogató jöhet – és vice versa. Ebből nagyon jó dolgot lehet összehozni két-három éven belül” – foglalta össze Tausz Ádám. 

