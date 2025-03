A kulturális miniszter apja támogatta a festőt, aki miatt egy egész bizottság mondott le

A 24.hu osztott meg érdekes részleteket a Munkácsy-díjjal kitüntetett, szakmai körökben „giccsfestőként” emlegetett Vészabó Noémi, illetve a díj odaítéléséről a jelölőbizottság ajánlásait felülíró Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter kapcsolatáról.

A lap szerint Vészabó Noémit az elmúlt években éppen a miniszter, Hankó Balázs édesapjának, Hankó Zoltánnak a környezetéből patronálták folyamatosan. Hankó Zoltán a a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke 2011 óta, és a Kamara a fő tulajdonosa a Galenus Gyógyszerészeti Lap és Könyvkiadó Kft.-nek, amely a havonta megjelenő Patika Magazint is publikálja

Kapcsolódó cikk Lemondtak Hankó Balázs döntése miatt a Munkácsy-díj-bizottság tagjai A szélesebb listán sem szereplő festőnőt választott a kulturális és innovációs miniszter.

A kiadó vezetőjének, Fári Istvánnak a galériájában állították ki korábban Vészabó alkotásait, a Galensu pedig az irodalomba is belekóstoló művésznő esszékötetét is kiadta. Mi több, a kamarai tulajdonban álló kiadó internetes oldalán is árulja Vészabó képeit, egyenként 40, illetve 50 ezer forintos áron.

A jelölőbizottság összes tagja lemondott a díj odaítélését követően, miután közölték, nem akarják a nevüket adni a döntéshez. A 24.hu megkérdezte a minisztert, hogy a személyes kapcsolatnak van-e köze a díj odaítéléséhez, de választ egyelőre nem kaptak.