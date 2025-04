A Libri megvásárolt még egy kiadót

A Libri csoport stratégiai céljainak megfelelően törekszik az üzleti stabilitást hosszú távon biztosítani többek között fejlesztések és terjeszkedés révén. Fontos lépés ezen az úton az Édesvíz Kiadó megvásárlása, melynek a kiadói csoportba történő illesztése az elkövetkező időszak kiemelt feladata lesz – közölte a Libri.



A magyar könyvpiac egyik legmarkánsabb profillal rendelkező kiadója, az Édesvíz 1989-es alapítása óta közkedvelt önsegítő, életmód, önfejlesztő, valamint ezoterikus jellegű könyveket hozott el a magyar olvasóknak. Egyik legfontosabb eleme a kiadói tevékenységnek a Szepes Mária életmű gondozása, de olyan szerzők is itt jelentek meg, mint Rhonda Byrne, Eckhart Tolle, Deepak Chopra vagy Őszentsége a Dalai Láma.

Kapcsolódó cikk A GVH gyorsan áldását adta a Libri NER-es bekebelezésére Csak formalitás volt, hogy a GVH-nak is engedélyeznie kellett a Libri NER-es elfoglalását. Nincs mit vizsgálni, hiszen a könyvpiaci verseny nem csökken.



Legsikeresebb kiadványi között megtaláljuk Roxie Nafuosi Manifesztáció című könyvét 46 ezer eladott példánnyal, Rhonda Byrne A Titok c. sorozatából több, mint 110 ezer példánnyal, de Szepes Mária A vörös oroszlán című kötetét is közel 37 ezer példánnyal.



„A most megvalósult akvizícióval a Libri csoport fontos mérföldkőhöz érkezett. A könyvpiac sok szempontból különleges, de egyik legmeghatározóbb jellemzője, hogy nem piacon belül vívja harcait, hanem a szabadidős tevékenységek széles skálájával versenyez az olvasók figyelméért, idejéért. Egy ilyen környezetben kiemelt jelentőségű, hogy sokszínű, stabil kínálattal rendelkezzünk, figyeljük a trendeket, aktívan tegyünk az olvasás népszerűsítéséért és igyekezzünk értékes tartalmakat minél közelebb vinni az emberekhez” – mondta Köbli Gyula, a Libri csoport vezérigazgatója a közlemény szerint.