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A Nemzeti Filmintézet igazgatósága is repül

mfor.hu

Visszavonták a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának megbízatását, így Káel Csaba igazgatósági elnök megbízatását is.

Ezt Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár jelentette be. A Tisza Párt politikusa a Facebookon azt írta, Nemzeti Filmintézet működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja.

Az államtitkár közleményt is kiadott a döntésről, amiben azt írta, az átmeneti időszakban az intézmény kizárólag a működés fenntartásához szükséges napi döntéseket hozza meg.

„Ezzel egyidejűleg előkészítjük a Nemzeti Filmintézet működésének átfogó átvilágítását” – közölte.

Hozzátette, hogy az új vezetés kiválasztására irányuló nyílt pályázat kiírása a közeljövőben várható. „A filmipar megújítását célzó reformfolyamat ezzel megkezdődött” – áll a közleményben.

Káel Csaba is távozik
Káel Csaba is távozik
Fotó: MTI

Az NFI a választás utáni napokban közölte, hogy a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem vállal hosszú távú pénzügyi kötelezettségeket. Káel Csaba akkor a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos volt, megbízása a Fidesz-kormánnyal együtt véget ért.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az új kormány felállása után májusban azt mondta, hogy a jövőben a filmes intézményeket a filmipar által választott szakemberek fogják vezetini. A magyar filmiparnak „nyitottnak kell lennie”, és a kulturális az egyetlen aspektus, amit szem előtt kell majd tartani – mondta Tar. A miniszter azt ígérte, vissza fogják állítani a szektor önszerveződését, a forrásokat pedig teljesítmény, nem pedig politikai hűség alapján fogják elosztani.

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