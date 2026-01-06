A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

Az online sajtóarchívum kezelő Arcanum hétfőn arról számolt be, hogy a sportújság új tulajdonosával nem tudott megállapodni, ezért nem lesznek elérhetők az oldalon a Nemzeti Sport 1990. március 1. után megjelent számai – foglalja össze a HVG.

A Nemzeti Sport egy elközelezett oplvasója

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az Arcanum hétfői közleményében arról írt, hogy a sportnapilap az archívum egyik legkedveltebb és legnépszerűbb tartalma volt, több mint tíz éven keresztül kutatható formában állt a felhasználók rendelkezésére. Hozzátették: a Nemzeti Sport jogtulajdonosaival mindig sikerült megállapodni mostanáig sem.

Kedden az MTVA úgy keretezte a történteket, hogy a közmédia visszaszerezte a sportújság archív példányait a magyar emberek számára. Hozzátették, hogy az MTVA a Nemzeti Sport tulajdonosaként hamarosan ingyenesen elérhetővé, kutathatóvá teszi a felhasználók számára az eddig megjelent összes lapszámot a kiadó és a tulajdonos felületein.