A NER-elit előtt állt színpadra egy „FUCK NER” feliratú pólóban a 16 milliárdos támogatást kapott sorozat forgatókönyvírója

Külön pikantériája a történetnek, hogy az erről készült képek még csütörtök délelőtt is láthatók voltak a kormányközeli Origo beszámolójában.

Szerda este tartották a Müpában a 16 milliárdos állami támogatással készült tévésorozat, a Hunyadi díszbemutatóját. Az alkalomra megjelent a NER-elit számos tagja, a Telex beszámolója szerint többek közt Csák János, Hankó Balázs, Schmidt Mária, Semjén Zsolt, Ókovács Szilveszter, Szentkirályi Alexandra és Szalay-Bobrovniczky Kristóf is tiszteletét tette, de Sulyok Tamás és Kövér László is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!