Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Kultúra Fesztiválok Írország Kanada

A Sziget Fesztiválról kitiltott zenekart Kanadában sem engedik fellépni

mfor.hu

Állítólag terrorcselekmények és -szervezetek támogatása miatt kitiltották Kanadából az ír Kneecap együttest. Ők voltak azok, akiket nem engedtek a Sziget Fesztiválon fellépni, ami nagy port kavart. 

Kanada kitiltotta az ír Kneecap együttest az országból, mondván, hogy a zenekar „a kanadai értékekkel ellentétes kijelentéseket tett”, amelyek „mély riadalmat keltettek”.

A hiphop trió októberben két torontói, valamint két másik vancouveri koncertre készült. 

Kanadai tisztviselők terrorcselekmények és -szervezetek támogatásával vádolták meg a csoport egyik tagját, Liam Óg Ó hAnnaidh-ot májusban az Egyesült Királyságban, miután állítólag egy libanoni Hezbollah militáns csoportot – amelyet az Egyesült Királyság terrorszervezetnek tekint – támogató zászlót mutatott be egy tavalyi londoni koncerten.

A 27 éves zenész tagadja a vádakat, a Kneecap pedig „mélyen rosszindulatúnak” nevezte a kanadai kitiltást, és jogi lépésekkel fenyegetőzik – írja a BBC.

Nagy port kavart a kitiltásuk a Szigeten
Nagy port kavart a kitiltásuk a Szigeten
Fotó: Facebook/Kneecap

A betiltást hétfőn jelentette be Vince Gasparro kanadai liberális képviselő és bűnözés elleni küzdelemért felelős parlamenti államtitkár az X-en közzétett videójában, ahol azt nyilatkozta, hogy a csoport „felerősítette a politikai erőszakot, és nyilvánosan támogatását fejezte ki olyan terrorszervezetek iránt, mint a Hezbollah és a Hamász”.

„Ezek nem művészeti kifejeződések vagy legitim politikai kritika. Ezek az erőszak és a gyűlölet veszélyes támogatásai” – tette hozzá Gasparro.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Márki-Zay Péter is szeretne egy kastélyt Lázár Jánostól

Márki-Zay Péter is szeretne egy kastélyt Lázár Jánostól

10 milliárdos épületet kér a polgármester – vissza.

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

A főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén azt javasolja, hogy a Freeszfe csapata vehesse birtokba a pesti Jurányit, a független színházak új alkotó- és játszóhelyét.

Elment a hollywoodi színészlegenda, Robert Redford

Elment a hollywoodi színészlegenda, Robert Redford

A híres művész 89 éves korában távozott.

Megvan, melyik filmrt indítja Magyarország az Oscar-díjért

Megvan, melyik filmet indítja Magyarország az Oscar-díjért

Nemes Jeles László legújabb alkotása, az Árva képviseli Magyarországot jövőre a legjobb nemzetközi filmért járó Oscar-díjért folyó versenyben – közölte a Nemzeti Filmintézet pénteken.

Kordonnal tartják távol a látogatókat a Louvre-ban a Mona Lisától

Fotózni mindenáron? Aki figyelmetlen és kárt okoz, egy vagyont fizethet

Egyre nagyobb problémát jelentenek a múzeumok számára a figyelmetlen látogatók, akik néhány gondosan beállított kép vagy mém kedvéért – kis túlzással – gyakorlatilag mindenen képesek átgázolni. 

Marastoni Jakab önarcképe

Egy hiánypótló kiállítás, ami rávilágít, milyen lehetett az elismert és felkapott festők élete

Érdekes kiállítással emlékeznek a Budapesti Történeti Múzeumban egy korszakalkotó itáliai festőre, akinek munkásságát itthon kevesek ismerik.  

Nem fogja elhinni, mire költött félmilliárd forintot a magyar állam

Nem fogja elhinni, mire költött félmilliárd forintot a magyar állam

2019 óta pedig már összesen 3,3 milliárd forintot.

Lengyel László a Fidesz utolsó nyarát látja

Lengyel László a Fidesz utolsó nyarát látja

A politológus a Népszava oldalán fejti ki helyzetértékelését.

Aki kibabrált a támogatott, tűrt és tiltott kategorizálással

Erre példa a 125 évvel ezelőtt született Barcsay Jenő, akinek emlékére egykori munkahelye, a Képzőművészeti Főiskola (ma már egyetem) kiállítást rendezett, amely szeptember 27-éig látogatható.

Megfordult a tendencia a Sziget fesztiválon

Megfordult a tendencia a Sziget fesztiválon

Az idén nőtt a látogatók száma, a tavalyi évhez hasonlítva, és többször közel voltak a teltházhoz.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168