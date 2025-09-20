A Sziget Fesztiválról kitiltott zenekart Kanadában sem engedik fellépni

Kanada kitiltotta az ír Kneecap együttest az országból, mondván, hogy a zenekar „a kanadai értékekkel ellentétes kijelentéseket tett”, amelyek „mély riadalmat keltettek”.

A hiphop trió októberben két torontói, valamint két másik vancouveri koncertre készült.

Kanadai tisztviselők terrorcselekmények és -szervezetek támogatásával vádolták meg a csoport egyik tagját, Liam Óg Ó hAnnaidh-ot májusban az Egyesült Királyságban, miután állítólag egy libanoni Hezbollah militáns csoportot – amelyet az Egyesült Királyság terrorszervezetnek tekint – támogató zászlót mutatott be egy tavalyi londoni koncerten.

A 27 éves zenész tagadja a vádakat, a Kneecap pedig „mélyen rosszindulatúnak” nevezte a kanadai kitiltást, és jogi lépésekkel fenyegetőzik – írja a BBC.

Nagy port kavart a kitiltásuk a Szigeten

Fotó: Facebook/Kneecap

A betiltást hétfőn jelentette be Vince Gasparro kanadai liberális képviselő és bűnözés elleni küzdelemért felelős parlamenti államtitkár az X-en közzétett videójában, ahol azt nyilatkozta, hogy a csoport „felerősítette a politikai erőszakot, és nyilvánosan támogatását fejezte ki olyan terrorszervezetek iránt, mint a Hezbollah és a Hamász”.

„Ezek nem művészeti kifejeződések vagy legitim politikai kritika. Ezek az erőszak és a gyűlölet veszélyes támogatásai” – tette hozzá Gasparro.