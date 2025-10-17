A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

A GKI Gazdaságkutató gyorselemzése szerint ez csak a közvetlen pénzügyi veszteség, ami a kieső turisztikai és vendéglátóipari forgalomból, valamint az elmaradó állami adóbevételekből állna össze, ám „a sokkot a multiplikátor hatások tovább erősítenék, a GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt teljes negatív hatás így lényegesen nagyobb lenne” – idézi a HVG.

Sokan jönnek, szórakoznak, költekeznek

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Célzott sokk

A rendezvényre 160 ezer külföldi vendég érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, akik összesen 336 ezer vendégéjszakát töltöttek el Budapesten. A külföldi látogatók egy főre jutó költése becslések szerint 118 ezer és 236 ezer forint között mozog az ittlétük alatt.

A fesztivál hatása koncentrált: csak a neki otthont adó III. kerületben a nemzetközi vendégéjszakák száma a fesztivál hetében a tizennyolcszorosára emelkedik a megelőző héthez képest. Ez a koncentráció azt jelenti, hogy a fesztivál elmaradása nem egy általános gazdasági lassuláshoz hasonló, elaprózódó hatást váltana ki, hanem egy akut, célzott sokkot, amely az erre a bevételi csúcsra építő vállalkozások likviditását és akár a túlélését is veszélyeztetné.

Kapcsolódó cikk Blokkolták a Sziget Fesztivál megújítását a fővárosi bizottságban A Fidesz nemmel szavazott, a Tisza tartózkodott.

Presztízsveszteség

A pénzügyi károkon túl súlyos presztízsveszteséget és a Budapest-márka értékének csökkenését is okozná a fesztivál elmaradása, ami hosszú távon gyengítené az ország turisztikai vonzerejét és versenyképességét is.