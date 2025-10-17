Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Kultúra Sziget Zrt.

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

mfor.hu

Ha elmaradna a jövő évben a fesztivál, az legalább 30 milliárd forint kiesést jelentene a nemzetgazdaságnak, számította ki a GKI.

A GKI Gazdaságkutató gyorselemzése szerint ez csak a közvetlen pénzügyi veszteség, ami a kieső turisztikai és vendéglátóipari forgalomból, valamint az elmaradó állami adóbevételekből állna össze, ám „a sokkot a multiplikátor hatások tovább erősítenék, a GDP-re és a foglalkoztatásra gyakorolt teljes negatív hatás így lényegesen nagyobb lenne” – idézi a HVG.

Sokan jönnek, szórakoznak, költekeznek
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Célzott sokk

A rendezvényre 160 ezer külföldi vendég érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, akik összesen 336 ezer vendégéjszakát töltöttek el Budapesten. A külföldi látogatók egy főre jutó költése becslések szerint 118 ezer és 236 ezer forint között mozog az ittlétük alatt.

A fesztivál hatása koncentrált: csak a neki otthont adó III. kerületben a nemzetközi vendégéjszakák száma a fesztivál hetében a tizennyolcszorosára emelkedik a megelőző héthez képest. Ez a koncentráció azt jelenti, hogy a fesztivál elmaradása nem egy általános gazdasági lassuláshoz hasonló, elaprózódó hatást váltana ki, hanem egy akut, célzott sokkot, amely az erre a bevételi csúcsra építő vállalkozások likviditását és akár a túlélését is veszélyeztetné.

Presztízsveszteség

A pénzügyi károkon túl súlyos presztízsveszteséget és a Budapest-márka értékének csökkenését is okozná a fesztivál elmaradása, ami hosszú távon gyengítené az ország turisztikai vonzerejét és versenyképességét is.

Először üzent Krasznahorkai a Nobel-díj megnyerése óta

