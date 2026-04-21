Abbaz bízik a Líra, hogy már nem sokáig kell lefóliázni a könyveket

Közleményükben azt írják, remélik, hogy az Európai Unió Bíróságának keddi ítéletét követően a gyermekvédelmi törvényhez kapcsolódó, a könyvek fóliázását előíró rendelet sem marad sokáig hatályban.

Az EUB ítéletében kimondta, hogy jogsértő „a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló jogszabály több pontja, mert megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket.

A Líra keddi közleményében felidézték, hogy a kiadó üzleteit 2022-23 folyamán több alkalommal súlyos fogyasztóvédelmi bírságokkal sújtották a most jogsértőnek talált „homofób törvény” alapján és szellemében módosított kormányrendeletre hivatkozva.

Mint írták, a Líra minden esetben pert indított, amelyeket meg is nyert, ám ezek közül az egyik a Kúria döntése alapján újraindult. Ebben a két tinédzser fiú szerelméről szóló, Heartstopper című képregény miatt kiszabott 12 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságról mondta ki 2024 februárjában a Fővárosi Törvényszék, hogy a rosszul fogalmazott rendelet nem kérhető számon a megbüntetett könyvesbolton.

„A vessző az vessző. A magyar nyelv szabályai legalább olyan köztudottak, mint maguk a társadalom jogviszonyait szabályozó jogszabályok” – mondta ki a törvényszék, amelynek ítélete után a jogalkotó módosította a rendelet szövegét, kijavítva a vesszőhibát. A kormányhivatal azonban megtámadta az ítéletet a Kúrián, amely új eljárás lefolytatására kötelezte a Fővárosi Törvényszéket.

Talán hamar lekerülnek a fóliák a könyvekről
A megismételt eljárásban 2025 szeptemberében a Fővárosi Törvényszék az Európai Unió Bíróságához fordult, és a Líra kérelmére előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett. Az előzetes döntéshozatali eljárásban a magyar bíróság annak értelmezését kérte, hogy a kormányrendelet korábbi, a Heartstopper ügy megindulásakor hatályos szabálya összeegyeztethető-e az Európai Unió jogával. Ez a konkrét ügy még nem zárult le, ugyanakkor a mai ítélet után – amely a kormányrendelet alapjául szolgáló törvényről mondta ki, hogy ellentétes az uniós joggal – nem lehet kétséges az egyedi döntés sem – fogalmaztak a közleményben.

A Líra természetesen megvárja, amíg a Fővárosi Törvényszék is meghozza újabb döntését, de abban is bíznak, hogy a kormányrendeletnek a szabad véleménynyilvánítás mellett a verseny- és az olvasás szabadságát, a gyermekek jogait és az LMBTQI emberek méltóságát is sértő, uniós jogba ütköző rendelkezései ezek után nem maradnak sokáig hatályban Magyarországon – olvasható a közleményben.

(MTI)

