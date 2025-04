Retteghetnek a hollywoodi sztárok? Új szelek fújnak a filmiparban

Az idei Oscar-díjátadó előtt komoly szakmai vitát generált, hogy etikus-e mesterséges intelligencia (AI) használatával gyártott filmeket juttatni az Oscar-jelölt alkotások közé; van-e létjogosultságuk ezeknek a mezőnyben. Az AI alkalmazását a filmiparban dolgozók egy része több szempontból is aggályosnak tartja: egyrészt, mert olyan technológiai újításokat tesz lehetővé, amelyek teljesen más dimenzióba helyezik a mozgóképgyártást, csökkentve az emberi kreativitás és alkotás szerepét, másrészt mert az AI-val készült filmeket nehéz összehasonlítani – versenyeztetni – azokkal, amelyek készítéséhez nem veszik azt igénybe.

A legutóbbi Oscar-nyertes filmek közül kettőhöz egész biztosan segítségül hívták a mesterséges intelligenciát. Egyik az Adrian Brody főszereplésével Magyarországon is forgatott amerikai-brit-magyar koprodukció, A brutalista. A három Oscar-díjjal jutalmazott filmdráma alkotói nem titkolták, hogy AI segítségével „javítottak” a magyar karaktert alakító, magyarul is beszélő Brody akcentusán.

Hasonló célból, az énekhangok feljavítására használtak generatív mesterséges intelligenciát a 13 Oscar-jelölést begyűjtő, ám mindössze egyet díjra váltó spanyol nyelvű zenés bűnügyi vígjátékhoz, az Emilia Pérezhez. A film végül nem emiatt számított nagy buktának: a Filmakadémia tagjainak kegyeiből már akkor kiesett, amikor az Oscar-kampány hajrájában a főszereplő, Karla Sofía Gascón transznemű színésznő a közösségi médiában korábban tett, azóta visszavont rasszista és iszlamofób bejegyzései miatt került a lapok címlapjára.

Nincs akadály: ez valóban jót jelent?

Mostantól viszont sem az AI, sem egyéb digitális eszközök használata nem lesz aggályos, legalábbis az Oscar-jelölés szempontjából – erről számolt be oldalán az amerikai filmakadémia. Ezek nem segítik elő, de nem is rontják a jelölés esélyeit. Az Akadémia továbbra is a teljesítményt értékeli, figyelembe véve az alkotást meghatározó emberi kreativitást – áll a hivatalos indoklásban.

Mi lesz, ha a mesterséges intelligencia átveszi az uralmat a filmiparban?

Fotó: Depositphotos

Az AI villámgyors térhódítását látva – a szoftverfejlesztéstől kezdve a gyógyszeriparig egyre több területen alkalmazzák – nem volt kérdés, hogy a változás szele előbb-utóbb a filmipart is eléri. A speciális effektek használata eddig sem állt távol a filmkészítéstől, sőt. Az alkotók a hatvanas évek óta kísérleteznek aktívan azzal, hogy az adott korban rendelkezésükre álló technológiával minél látványosabb és valósághűbb képi világot teremtsenek – a vászonra.

A generatív mesterséges intelligencia egyszerű szöveges parancsok révén a kapott adatok mintázatát értelmezve képes új szöveges, képi vagy hangtartalmak létrehozására. Segítségével könnyedén megváltoztatható egy színész, előadó vagy énekes hangszíne, stílusa, sőt, a megjelenése is, ami miatt egyre gyakrabban használják filmes és zenei produkciókhoz, részben a monoton és időigényes folyamatok automatizálásához. Ám amint arról népszerű művészeket idézve a BBC beszámolt, ennek nem mindenki örül.

Félelmek és új lehetőségek

„Ha elvehetik az arcomat, a testemet és a hangomat, és rávehetnek arra, hogy olyasmit mondjak vagy tegyek, amibe nem volt beleszólásom, az nem jó” – nyilatkozta a BBC-nek Susan Sarandon amerikai színésznő, aki azon az állásponton van, hogy a mesterséges intelligencia mindennapos használata miatt a színészek idővel elveszíthetik munkájukat. Scarlett Johansson dán származású amerikai színésznő másfajta aggályokat fogalmazott meg: szerinte a technológia lehetőséget nyújt arra, hogy visszaéljenek képükkel vagy képmásukkal.

A forgatókönyvírók egy része más szemszögből közelíti meg a dolgot: véleményük szerint az AI segítségével a stúdiók a költséghatékonyság és időspórolás jegyében számos munkafolyamatból iktathatják ki az emberi erőforrást – a kutatásoktól kezdve a forgatókönyvíráson át egészen a rendezésig –, ami a filmeket egyedivé és értékessé teszi. Ezek az aggodalmak egyébként már 2023-ban, az öt hónapig tartó színész- és forgatókönyvírói sztrájk alatt hangsúlyosak voltak. Akkoriban a szakszervezetek és a filmstúdiók között létrejött egy megállapodás az AI használatát illetően is, ám kérdés, hogy a technológia fejlődésével és egyre szélesebb körű elterjedésével ez miként változik és alakul.