Alkotóházként született újjá Esterházy Péter egykori otthona

A villa Vámos Miklós író kezdeményezésére, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonosi szerepvállalásával, a Market Építő Zrt. vezetésével 50 építőipari cég társadalmi felajánlásával született újjá, és a jövőben a Magyar Irodalom Barátai Alkotóháza (MIBA) Alapítvány kezelésében működik ם jelentetet az MTI.

A villa a jövőben alkotóházként fogadja a műfordítókat és külföldi szerzőket, földszintje irodalmi esteknek és könyvbemutatóknak ad helyet, Esterházy Péter egykori dolgozószobája pedig a tervek szerint látogatható emlékhelyként funkcionál majd.

Esterházy Péter, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja több mint negyven éven át élt és alkotott a budapesti Rómaifürdőn álló épületben. Az ingatlan megmentését és közcélú hasznosítását Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlmann írók kezdeményezték, majd Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vásárolta meg az épületet, biztosítva ezzel, hogy az író egykori otthona ne vesszen el, hanem kulturális missziót tölthessen be.

A hat évig üresen álló, jelentősen leromlott műszaki állapotú épület felújítását a Market Építő Zrt. térítésmentesen vállalta. A terveket a Szabó Levente Ybl-díjas építész vezette Hetedik Műterem készítette ugyancsak pro bono, a BME Középülettervezési Tanszék féléves kurzusát követően.