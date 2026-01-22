2p

Kultúra Budapest

Alkotóházként született újjá Esterházy Péter egykori otthona

mfor.hu

A magyar kultúra napján, csütörtökön adták át Esterházy Péter felújított rómaifürdői otthonát, amely a jövőben irodalmi alkotóházként működik.

A villa Vámos Miklós író kezdeményezésére, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonosi szerepvállalásával, a Market Építő Zrt. vezetésével 50 építőipari cég társadalmi felajánlásával született újjá, és a jövőben a Magyar Irodalom Barátai Alkotóháza (MIBA) Alapítvány kezelésében működik ם jelentetet az MTI.

A villa a jövőben alkotóházként fogadja a műfordítókat és külföldi szerzőket, földszintje irodalmi esteknek és könyvbemutatóknak ad helyet, Esterházy Péter egykori dolgozószobája pedig a tervek szerint látogatható emlékhelyként funkcionál majd.

Esterházy Péter, a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja több mint negyven éven át élt és alkotott a budapesti Rómaifürdőn álló épületben. Az ingatlan megmentését és közcélú hasznosítását Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlmann írók kezdeményezték, majd Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vásárolta meg az épületet, biztosítva ezzel, hogy az író egykori otthona ne vesszen el, hanem kulturális missziót tölthessen be.

A hat évig üresen álló, jelentősen leromlott műszaki állapotú épület felújítását a Market Építő Zrt. térítésmentesen vállalta. A terveket a Szabó Levente Ybl-díjas építész vezette Hetedik Műterem készítette ugyancsak pro bono, a BME Középülettervezési Tanszék féléves kurzusát követően.

Dragon Crew-11

Visszatért a Földre négy űrhajósával a SpaceX kapszula a rejtélyes megbetegedés miatt

A négyfős legénységet szállító SpaceX kapszula, amely a Föld körüli pályáról vészhelyzet miatt tért vissza, szerda kora reggel biztonságosan landolt a Csendes-óceánon Kalifornia partjainál. A visszatérést az egyik űrhajóst sújtó, egyelőre nem nyilvánosságra hozott, de súlyos egészségügyi állapot tette szükségessé.

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Hosszan tartó betegség után pénteken elhunyt az ismert szakember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke.

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA kedden.

Brigitte Bardot

91 évesen elhunyt Brigitte Bardot

Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője dél-franciaországi otthonában – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

Leó pápa

Leó pápa karácsony estéjén eltorzult gazdaságról, a szegények megsegítéséről beszélt

Kiállt az idegenek mellett is az amerikai születésű Leo, első pápai karácsonyi prédikációjában.

A Comedy Central logója

Napokon belül megszűnik a magyar Comedy Central, és több zenecsatorna is

A Comedy Central és az MTV Hits is megszűnik Magyarországon január 1-től. A Paramount a nézői szokások átalakulására reagált, a népszerű műsorokat más csatornák vehetik át.

Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

Krasznahorkai László hivatalosan is megkapta a Nobel-díját

Szerdán vette át az elismerést.

Balázs Péter távozott közülünk

Elhunyt Balázs Péter színművész

82 éves korában elhunyt Balázs Péter színész, a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója, közölte a színház.

Édes élet, magyar módra: ezek most a bejgli- és szaloncukor-trendek

Nincs karácsony bejgli és szaloncukor nélkül. De a fogyasztás mértéke, a vásárlási szokások ezen a téren is változnak, egyre gyakrabban.

Ennyiért még soha nem ütöttek le modern festményt – 78 milliárdot ért valakinek egy Klimt-alkotás

Klimt műve összességében is a második legdrágább festmény lett.

