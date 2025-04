Amit a Fővárosi Nagycirkusz bezárásáról tudni kell

Az Index témával foglalkozó írásában korábban arról számolt be , hogy a budapesti állatkert területén átalakítások várhatók, a tervek szerint új cirkuszművészeti központ épül, a változás pedig a Fővárosi Nagycirkusz épületét is érintené. Az április elsejei posztban talán erre az átalakításra utalnak, ám mivel a tájékoztatás pár semmitmondó mondatban kimerült, sokakban felmerülhet a gondolat, hogy esetleg a rosszul tálalt áprilisi tréfát sikerült összemosni a várható átalakításokról szóló híradással.

Az intézmény válaszát még várjuk. Időközben viszont frissült Facebook-oldaluk: következő bejegyzésükben – ami mellé már egy „under construction”, vagyis „átépítés alatt”- feliratú fotót csatoltak – arról adnak hírt, hogy az épület átalakul. „A Fővárosi Nagycirkusz vezetősége és társulata köszöni a több száz aggódó levelet és hívást. Aggodalomra semmi ok! Az épület átalakul...Az építkezés megkezdődött. Maradjanak velünk, hamarosan hírt adunk.” – írják. Azóta egy videó is kikerült, amin az látszik, hogy valamilyen munkálatok zajlanak az intézmény közelében.

Ahogy arra is kíváncsiak voltunk, hogy az ötlet megvalósításakor felmerült-e a tartalom gyártásáért és kikerüléséért felelős szakemberekben, hogy a jelenlegi politikai helyzetben, amikor sorra lehetetlenülnek el és szűnnek meg előadóművészeti szervezetek (is), egy ilyen lépés talán nem a legszerencsésebb.

Bezár vagy nem zár be? Miért? A Fővárosi Nagycirkusz sorsát firtató kérdések sokasodnak Fotó: Depositphotos

„A fények kialszanak, a manézs csendbe burkolódzik. A Fővárosi Nagycirkusz, Közép-Európa egyetlen kőcirkuszának 136 éves fennállása óta a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ először volt kénytelen meghozni ezt az elkerülhetetlen és egyszersmind fájdalmas döntést. Hálásan köszönjük a közönségnek a megannnyi közös élményt, a sok tapsot, a hazai és külföldi artistaművészeknek a magas színvonalú művészeti produkciókat, amelyeknek köszönhetően mind itthon, mind külföldön jó hírét vitték a magyar cirkuszművészetnek. Az épület számos emléket és történetet hordoz, az itt folyó magas színvonalú cirkuszművészeti teljesítmények által a Fővárosi Nagycirkuszt világszinten is a legjobbak között tartották számon. Az intézmény további sorsáról a későbbiekben adunk tájékoztatást" – írták.

Április elsejei közleményében a Fővárosi Nagycirkusz arról számolt be, hogy bezár. Sokan megijedtek, mások tréfára gyanakodtak. Az intézmény időközben Facebook-posztban igyekezett megnyugtatni követőit, részletes tájékoztatást azonban csak későbbre ígértek.

