A művészet az egyik legjobb befektetés: mutatjuk, miből lehet csemegézni a hétvégén

Utóbbi olykor kimondottan sok ötletelést és leleményességet igényel. Az idei műtárgykínálatból ebből a szempontból is kiemelkedik az Einspach & Czapolai Fine Art különlegessége, egy eddig ismeretlen Amerigo Tot alkotás – egy úgynevezett sgraffito (díszítés). Ahhoz, hogy a kockákból összerakott 120 kilós művet biztonságosan rögzíthessék, háromszoros erősítés kellett a falra – mesélte a vásár főszervezője.

Az idei Art and Antique Budapest helyszínét körülbelül tíz napig építették a Bálnában. Ezalatt hetven tonna faanyagot használtak fel a kiállítói tér kialakításához, a munkálatokban pedig nagyjából ötven ember vett részt. Laptársunk érdeklődésére, hogy az idei vásár szervezésekor mi jelentette a legnagyobb kihívást, Tausz Ádám azt felelte: a kiállítók összetartása. „Hogy standterülettől függetlenül mindenki érezze, hogy fontos. Hogy megkapják, amit szeretnének, ugyanis minden kiállítónak vannak egyéni elképzelései a műtárgyak elhelyezéséről” – mondta.

Az idei Art and Antique művészeti vásár február 6-tól 9-ig látogatható Fotó: László Éva Lilla

A rendezvény főszervezője, Tausz Ádám a megnyitót megelőző sajtótájékoztatón elmondta: sokat dolgoztak azon, hogy olyan kínálat álljon össze, ami mindenkinek, vagyis a műgyűjtőknek, a művészetkedvelőknek és a kiállítóknak is elnyerheti a tetszését. „Ennek az eredménye egy meglehetősen széles skálán mozgó műtárgyanyag lett” – fogalmazott. Hozzátette, hogy idén tudatosan igyekeztek visszatérni az „eredeti alapokhoz”: hogy minél több klasszikus műtárgyat kínáló galéria legyen jelen, mert az utóbbi években a kiállítók aránya érezhetően a kortárs irányba tolódott – írja a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Az idei Art and Antique Budapest művészeti vásáron – február 6. és 9. között – több mint negyven hazai galéria vesz részt. Az eladásra kínált vegyes tematikájú és árfekvésű klasszikus és kortárs műtárgyak között festmények, grafikák, szobrok, bútorok, szőnyegek és ékszerek, sőt, fegyverek is megtalálhatók.

Az idei Art and Antique Budapest vásáron több mint negyven klasszikus és kortárs galéria műalkotásainak legjavával készültek a kiállítók. A rendezvény főszervezőjét, Tausz Ádámot kérdeztük az idei kihívásokról és a legérdekesebb műtargyakról.

