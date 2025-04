Átfogó vizsgálatot rendeltek el az Operaházban

Információink szerint továbbra is nagy a feszültség az operaházi dolgozók körében, amit jórészt az újabb elbocsátási hullámtól való félelem generál.

Ezek közé tartozik a tehetséges hazai előadók kinevelése, a klasszikus előadások priorizálása és a nemzetközi előadóművészek és rendezők nagyobb arányú bevonása a nemzetközi közönséget is vonzó produkciók kidolgozásába.

Az Index információi szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium egy neves könyvvizsgáló-tanácsadó céget kért fel arra, hogy a Magyar Állami Operaházzal együttműködésben áttekintse az intézmény 2025-ös évét. Amint arról a lap beszámolt, a vizsgálat a jelenlegi helyzet elemzése mellett a további irányok meghatározását is segítette.

