Átköltözhet a Mona Lisa

Újra dübörög Karinthy Frigyes egykori kávéháza

Még mindig óriási érzés meginni egy kávét a falak között, ahol egykor például Karinthy is tette. De az egykor szellemi központnak számító Centrál Kávéházban olyan hírességek is megfordultak, mint a Nyugat írói, Ady Endre, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Ottlik Géza, és még sokan mások. Most pedig újult erővel dübörög a grand café életérzés a Ferenciek tere sarkán álló legendás helyen.