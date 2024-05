Kiderült, hogy mi lesz az Átriummal

Immár hivatalossá vált, hogy a Pintér Béla és Társulata szeptembertől az Átriumba teszi át székhelyét. Amint azt Facebook-oldalukon közölték: jövőbeni működésük egy új kollaboráció keretében partneri együttműködésre fog épülni. “A Pintér Béla és Társulata, a Dumaszínház, a Delta Produkció, a Füge Produkció és az Orlai Produkciós Iroda közös nevezője egy elsősorban produceri alapú működési modell kialakítása, és ezáltal egy megbízható alapokon nyugvó, de a független előadó-művészeti terület számára is nyitott befogadóhely működtetése” - írták. Céljuk, hogy olyan, “minőségre garanciát vállaló műsorpolitikát” állítsanak össze, ami igazodik az intézmény elmúlt 12 évének színházi hagyományaihoz, az épület adta lehetőségekhez, valamint a Margit-negyed lokális igényeihez.

Küldetésük továbbra is az, hogy felhívják a figyelmet a kortárs magyar szöveg fontosságára – egyúttal népszerűsítsék is azt –, az eddigiekhez hasonlóan érzékenyen reagálva az aktuális társadalmi és hétköznapi jelenségekre. “Középtávon cél a partnerek által közösen létrehozott koprodukciók bemutatása, kortárs dráma pályázat kiírása és szakmai rendezvények szervezése is, melyek mind hozzájárulhatnak majd az Átrium brand továbbépítéséhez” - derül ki a társulat oldalán megosztott posztból.

Szeptemberben megint minden szem az Átriumra szegeződik

A Pintér Béla és Társulata június végén, több mint öt év után búcsúzik az Uprendezvénytértől. "Több szempontot is mérlegeltünk, mielőtt meghoztuk ezt a döntést. A lokáció és műsorszervezési szempont mellett a gazdasági tényezők is fontos szerepet játszottak" - nyilatkozta az Mfornak Horváth Lili, a társulat kommunikációs munkatársa. Mint mondta: szeptembertől nagyobb szabadságuk lesz műsoraik megtervezésében és összeállításában, és az sem mellékes körülmény, hogy az Átrium nem állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény.

Nem szűnik meg, csak átalakul

Az Átrium üzemeltetője 2017. július 24-től a THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. volt, ami amellett, hogy a Mentőcsónak Egység ifjúsági színházi nevelési produkcióit is működteti, a Kultúrbrigád csapatával színházi produkciók létrehozásában is részt vett.

A Kultúrbrigád évek óta küzdött a fennmaradásért: 2023. augusztus 21-én azonban az Átrium Facebook-oldalán bejelentették, hogy 2024 nyarán kénytelenek befejezni színházi tevékenységüket. “Be kell látnunk, nincsen remény arra, hogy méltó és kiszámítható környezetben folytassuk a munkánkat. (...) Nem lehet minden évben csupán túlélni (...) Egy olyan intézményt tartunk fenn, amelyben egy ember három helyett dolgozik, ahol egy pillanatra sem lehet nem százhúsz százalékot nyújtani, ahol minden egy hajszálon múlik. Azelőtt szeretnénk befejezni, hogy ez elkezdene látszani a művészeti munkánkon, kollégáink mentális és fizikai egészségén. A jelenlegi helyzet emberileg és szakmailag is fenntarthatatlan. Elfáradtunk, mert ez a most már öt éve tartó kötéltánc pont azt a kíváncsi és alkotni vágyó energiát veszi el mindenkitől, amiért érdemes és élvezetes színházat csinálni” - osztották meg távozásuk okát. 2024. január 7-én az Átrium oldalán elindították a visszaszámlálást is: másodpercre pontosan követhető, “mennyi idejük van még hátra”.

A THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. 2022-es közhasznúsági jelentéséből kiderül, hogy a Társaság ebben az évben az Emberi Erőforrás Minisztériumtól összesen 51 569 000 forint költségvetési támogatást kapott működésre, a hiányszakmák támogatására és előadásokra. A Budapesti Önkormányzattól utóbbi célra 18 250 000 forint támogatás jutott nekik. Egyéb támogatóktól pedig körülbelül 98 millió forint adományt kaptak, a jegyeladásokból befolyó bevétel pedig közel 323 millió forint volt. Júliusban a THEA is kivonul az Átriumból, az épület üzemeltetését más veszi majd át.