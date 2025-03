Az infláció felzabálja a hazai zeneipar megélhetését is

A magyar-külföldi arány eltolódásához a rádiós játszások is hozzájárulnak. Tavaly az előző évhez képest 7 százalékkal többször hangzott el magyar zenemű a rádiókban.

Ezek esetén a külföldi jogosultak számára jellemzően a nagy nemzetközi jogkezelők egyike szedi be a jogdíjakat a magyarországi lejátszások után is.

a szerzőknek 2024-ben kifizetett összesen 13 milliárd 538 millió forint jogdíj 13 százalékkal több, mint az egy évvel korábban szétosztott 11 milliárd 969 millió. Ezzel a jogdíjak mértéke inflációval korrigálva is elérte a pandémia előttit, vagyis az 1,5 százalék híján egyenlő a 2020-ban szétosztott 9,37 milliárd forint jogdíj reálértékével.

Rekordot döntött a bejelentett új zeneművek száma Magyarországon 2024-ben, ezzel együtt az új regisztrált szerzőké is csúcsot döntött.

