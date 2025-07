Besokallt a népszerű játékgyártó, vége az ártatlannak indult mókának a TikTokon

Hónapok óta furcsa háború tartja lázban a Silvanian Families-rajongókat: az apró, plüssborítású műanyag állatfigurák gyártója ugyanis év elején beperelte a Sylvanian Drama néven közösségi médiafiókokat létrehozó és működtető ír tartalomkészítőt, Thea Von Engelbrechtent.

A japán Epoch vállalat a szerzői jogok megsértésére hivatkozva tette meg a szükséges jogi lépéseket, mondván: Von Engelbrechten hosszú időn át engedély nélkül használta a figurákat a való életből vett – a játékok eredeti szellemiségét egyáltalán nem tükröző – jelenetekhez, amelyeket rendre megosztott rajongóival a brand nevével fémjelzett, a gyártó tudtán kívül létrehozott csatornákon. A TikTokon 2,5 milliós követőtáborral bíró és több mint 65 millió lájkot begyűjtő Sylvanian Drama-profil a jogi csatározás miatt elsötétült, tartalmai év eleje óta elérhetetlenek – számolt be róla az NBC News. Von Engelbrechten nem aprózta el: a TikTok mellett az Instagramon, a YouTube-on, az X-en és a Facebookon is létrehozta a Sylvanian Drama-fiókot.

Miből lett elege a japán játékipari óriásnak?

A bűnügyi történetekre és bulvár témákra szakosodott amerikai hírműsor, az Inside Edition három évvel ezelőtt meginterjúvolta az akkor húszéves egyetemistát. A rövid bejelentkezésből kiderült, hogy a Dublinban élő és tanuló Thea annyira unatkozott a koronavírus-járvány alatti bezártságban, hogy lehozta a padlásról gyerekkori babaházát és saját maga szórakoztatására elkezdett rövid videókat gyártani a Sylvanian Families-figurákkal és kiegészítőkkel. A valós és mindennapi élethelyzeteket bemutató, néhány mondatos, humoros, ironikus vagy éppen szatirikus skicceket elküldte a barátainak, majd elkezdte ezeket egy direkt erre a célra létrehozott profil alatt megosztani a különféle közösségi média felületeken. Elmondása szerint nem számított rá, hogy pillanatok alatt virálissá válnak; tartalmait csak viccnek szánta.

Ahogy azt egy 2023-as interjúban Von Engelbrechten megemlítette: valójában a Gossip Girl és a Pretty Little Liars című csajos sorozatokat szerette volna kiparodizálni a figurákkal, miközben magán gúnyolódott – nem másokon. Valószínűleg nem is lett volna jogi következménye az online mókázásnak – végülis a gyerekek is ezt csinálják nap mint nap –, ha az amatőr módon felvett jeleneteket a saját profiljával osztja meg, és nem a brand nevével létrehozott fiókokkal.

A nyolcvanas évek közepe óta milliók gyűjtik a plüssbevonatú apró állatcsaládokat

Vicces vagy imidzsromboló?

Az ír egyetemista a mindennapi élethelyzeteket képezte le egyszerűen és minden sallangtól mentesen. Az egyik történetben egy nyúl telefonon kér segítséget a másiktól, mert fegyvert fognak a fejéhez. A helyszín egy cukrászda, mire az operátor nyúl megkérdezi, hogy „vannak-e vegán opciók is”. Utalva a mindenmentes sütikre, amelyek a vásárlói igényekhez alkalmazkodva ma már gyakorlatilag minden valamirevaló cukrászdában és kávézóban kaphatók. Egy másik jelenetben az anyaborz arról faggatja a fiát, hogy mitől szakadt ki az inge. „Tüskéktől”- hangzik a válasz, miközben aláfestő zeneként a 27 éves korában alkoholtúladagolásban elhunyt énekes-dalszerző Amy Winehouse Back to black albumának címadó dala megy, a háttérben pedig egy sünilány látható. A kérdésre, hogy vajon viseljünk-e sminket, az egyik állatka így reagál: „nem szeretnék úgy kinézni, mint egy homeless”. Arra a hírre pedig, hogy ismét divatba jöttek az alacsonyderekú farmerek, az elefánt talicskába ül és közli, hogy elmenekül az országból. De Von Engelbrechten Sylvanian Families-es videóiban felbukkan az iskolai kiközösítés, a házasságtörés és az újraélesztés is – vagyis a maga módján számos aktuális és sokakat érintő kérdéssel foglalkozott.

Mire kell figyelni a tartalomgyártáskor?

Az április 7-én New Yorkban kezdődött Epoch-per rávilágít azokra a potenciális problémákra, amelyek abból adódhatnak, ha a közösségi médiaplatformokon regisztrált userek engedély nélkül használják tartalomgyártásra az egyes vállalatok termékeit, és abból anyagi haszonra tesznek szert.

Az Epoch szerint az ír egyetemista fokozott erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a vállalat szerzői jogait és védjegyeit kihasználva kereskedelmi hasznot húzzon a Sylvanian Families-termékek reklámozásából, annak ellenére, hogy a cég – állítása szerint – megpróbálta békésen rendezni az ügyet. Ezért a szerzői jogok megsértése és a védjegybitorlás mellett tisztességtelen versennyel is vádolják Von Engelbrechtent, azt is felhozva ellene, hogy a Sylvanian Drama közösségi média profilképeként is egy jogvédett képet használt.

Amint arról az NBC News beszámolt, a fiatal nő által gyártott tartalmak olyannyira népszerűek lettek az utóbbi években, hogy sokan inkább ehhez az oldalhoz kötik a játékokat, és nem a hivatalos Sylvanian Families vagy ahogy az Egyesült Államokban és Kanadában nevezik, Calico Critters márkához. Az Epoch szerint Von Engelbrechten „helyrehozhatatlan kárt okozott a vállalat jó hírnevének”. És hogy ezt mennyire komolyan gondolják, jelzi, hogy 150 ezer dollárig (mai árfolyamon nagyjából 51 millió forintig) terjedő kártérítésre tartanak igényt minden egyes megsértett szerzői jogi mű után, az állítólagos jogsértésből származó összes nyereség mellett.

Nyuszi Hopp? A japán játékgyártó véget vetett a TikTokon közzétett vicces videóknak.

Négy évtizedes sikertörténet

Az első Sylvanian Families-figurákat 1985-ben dobta piacra a harmadik legnagyobb japán játékpiaci szereplő. A különböző tematika alapján készült, precízen megtervezett ruhákat viselő gyűjtögethető állatcsaládok – amelyek között van nyuszi, róka, mókus, tehén de még sün is – megjelenésük után azonnal belopták magukat a gyerekek szívébe. Rövid idő alatt akkora népszerűségre tettek szert, hogy 1987-ben, 1988-ban és 1989-ben is az év játékának választották.

A Sylvanian Families állatkái számos animációs sorozatban bukkantak fel, hét videojáték készült velük, 2023-ban pedig az egyik nyuszilány főszereplésével japán animációs mozifilmet is forgattak. Igaz, a Sylvanian Families – A mozifilm: Freja ajándéka az IMDb-n nem muzsikált túl jól: a legismertebb filmes internetes adatbázison leadott értékelések szerint 10-ből csak 5,6 pontot kapott.