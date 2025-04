Egy díj, amelyre nem csak a vele járó közel 24 millió forint miatt vágynak

A Nemzetközi Booker-díj jelöltjeinek listáját minden évben nagy érdeklődés övezi, nem volt ez másként idén sem. A mezőny ráadásul meglehetősen népesre sikeredett: a könyvkiadók összesen 154 – 2024. május 1. és 2025. április 30. között az Egyesült Királyságban és/ vagy Írországban megjelent – angol nyelven (is) publikált művet ajánlottak. Ezek közül választott ki első körben, februárban a szakmai zsűri – Max Porter Booker-díjas angol író irányításával – tizenhármat, majd e kört tovább szűkítve végül megszületett a Booker-díjra esélyes művek végső mezőnye: az úgynevezett shortlistre került hat alkotást kedden hozták nyilvánosságra.

Elmét tágító művek

Az idei mezőnyben öt regény és egy novelláskötet kapott helyett. Érdekesség, hogy a szerzőket első alkalommal terjesztették fel Booker-díjra. Az esélyes alkotások között szerepel Anne Serre francia írónő Egy leopárdbőr kalap (A Leopard-Skin Hat) című regénye, ami az elbeszélő és pszichés zavarokban szenvedő barátjának történetét dolgozza fel.

Vincenzo Latronico olasz író, műfordító Perfection (Tökéletesség) című szociológiai regénye a lét ürességét ábrázolja egy Berlinben élő külföldi házaspár szemszögéből, míg a verseiről és irodalomkritikáiról ismert japán bestsellerszerző, Hiromi Kawakami A nagy madár szeme alatt (Under the Eye of the Big Bird) című műve a kihalás szélén álló emberiség jövőjét vetíti előre.

Az idei jelöltek között van Vincent Delecroix francia filozófus és író Kis csónak (Small Boat) című alkotása, amely egy, a La Manche-csatornában migránsokat szállító hajó 2021. novemberi katasztrófájának okait kutatja. A tragédia 27 ember életét követelte.

Az egyik legismertebb kortárs dán írónő, Solvej Balle A térfogatszámításról (On the Calculation of Volume) című epikus szeptológiájának első része szintén esélyes a Booker-díjra: főszereplője minden reggel arra ébred, hogy november 18-a van.

Banu Mushtaq indiai jogász, aktivista és írónő Szívlámpa (Heart Lamp) című, eredetileg kannadai nyelven íródott, 12 történetet tartalmazó novelláskötete pedig a dél-indiai muszlim közösségekben élő nők és lányok mindennapi életébe enged betekintést.

A Booker-díj presztízse még mindig jelentős. Képünk illusztráció

Fotó: Depositphotos

A Booker-díj nem kizárólag a győztesnek ítélt mű szerzőjét illeti meg, a fordító munkáját is elismerik vele. Ezért a díjjal járó 50 ezer angol font (mai árfolyamon körülbelül 23,5 millió forint) egyenlően oszlik meg a szerző és a művet angol nyelvre átültető fordító (vagy fordítók)

között. A shortlistre került összes regény vagy novelláskötet jutalomban részesül, ami 5 ezer font (közel 2,5 millió forint). Ez egyenelően oszlik meg a szerző és a fordító (vagy fordítók) között.

Az idei shortlist több tekintetben is egyedülálló. Ahogy azt témával foglalkozó írásában az Euronews is említi: kizárólag független kiadók könyvei szerepelnek rajta. Emellett a díjra jelölt irodalmi alkotások nem tekinthetők kimondottan terjedelmesnek, a Tökéletesség és a Kis hajó például alig több mint száz oldal.

Max Porter, a zsűri elnöke szerint a legjobbak közé olyan „elmét tágító könyvek” kerültek, amelyekben sürgető és meglepő beszélgetések zajlanak az emberiség jövőjéről. „Az általunk kiválasztott hat könyv meghozta a kedvünket ahhoz, hogy megkérdőjelezzük a körülöttünk lévő világot. Hogyan látom azt, hogyan látnak engem? (...) Miként esett a saját testünk, körülményeink az idő csapdájába, és milyen lehetőségeink vannak a szabadságra? E könyvek megvitatása során újra és újra elgondolkodtunk azon, mit jelent most embernek lenni” – fogalmazott Porter.

A Booker-díj története

A legjobb angol nyelvű regénynek odaítélt Nemzetközi Booker-díjat a londoni székhelyű Booker élelmiszeripari vállalat alapította 1968-ban. Eredetileg azokat a szerzőket jelölhette a díjra az írókból, akadémikusokból és kritikusokból álló zsűri, akik – azon kívül, hogy angol nyelven alkottak – Nagy-Britannia, Írország vagy a nemzetközösség állampolgárai voltak. 2013-ban ez utóbbi korlátozást eltörölték, így ettől kezdve nemzetiségtől függetlenül bármelyik író megkaphatja, akinek angol nyelven jelent meg könyve – regénye vagy novelláskötete.

Kapcsolódó cikk “Egy kicsit megacélozódott a lelkem” - egy késelés utóélete Salman Rushdie új kötetéről, a Késről Greskovits Endre műfordítót, az indiai származású író “magyar hangját” kérdeztük.

A korábbi díjazottak

A Booker-díj nem kizárólag a vele járó pénzjutalom miatt értékes: presztízsét növeli, hogy a nyertes kötet szerzőjének nevét az egész világ megismerheti, a mű pedig villámgyorsan berobbanhat a nemzetközi könyvpiacra. 2024-ben az elismerést Samantha Harvey angol írónő kapta Orbital című, űrben játszódó regényéért, ami hat női és férfi asztronauta életébe és élményeibe enged bepillantást, ügyesen ötvözve a filozófiai gondolkodás, a sci-fi és az irodalmi fikció elemeit. Korábban olyan világszerte ismert és elismert írók részesültek az elismerésben, mint például Salman Rushdie (Az éjfél gyermekeiért), William Golding (A Beavatásért), Margaret Atwood (A vak bérgyilkosért és a Testamentumokért) vagy John Maxwell Coetzee (A Szégyenért).

Az idei Booker-díj győztesét május 20-án, a londoni Tate Modern galériában hirdetik ki.