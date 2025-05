Egy iráni rendező filmje kapta az Arany Pálmát

Ebben a kategóriában versenyzett Kenyeres Bálint No.3 (The Spectacle) című alkotása is.

A rövidfilmes Arany Pálmát Tawfeek Barhoma palesztin rendező I'm glad you're dead now című francia-görög-palesztin koprodukcióban készült filmje érdemelte ki.

Az Ingmar Bergman szellemi örökösének is tekintett norvég rendező filmje egy értelmiségi család története. Főhőse egy idős rendező, aki korábban nem igazán foglalkozott két lányával. Egyikőjük színházi színésznő lett, akinek az apa várhatóan az utolsó, életrajzi filmjének főszerepét ajánlja fel, a kisebb pedig történész. Elle Fanning gyakorlatilag önmagát alakítja a hollywoodi színésznő szerepében.

A zsűri a második legjelentősebb díjat, a Nagydíjat a Sentimental Value, Joachim Trier norvég rendező és állandó színésznője, Renate Reinsve legújabb közös filmjmek ítélte. Az alkotás – amelynek férfi főszereplője Stellan Skarsgard, és amelyben egy hollywoodi sztár, Elle Fanning is szerepel – 19 percig tartó tapsot kapott a díszbemutatón, amely az idei rekord volt a fesztiválon.

Tavaly egy másik iráni filmes, Mohammad Raszulof is egy titokban forgatott, rendszerellenes filmmel illegálisan érkezett (A szent füge magja) Cannes-ba, ahonnan nem tért haza Iránba, azóta is Németországban él.

Dzsafar Panahi 2006-ban a berlini fesztiválon, ott is díjat nyert az egyik filmje Fotó: Wikipédia/Siebbi

A kormányellenes propaganda miatt a börtönt is megjárt 64 éves rendezőnek – aki tizenöt év után először jelent meg filmje bemutatóján – Cate Blanchett ausztrál filmsztár adta a fődíjat.

A titokban forgatott Egy egyszerű baleset című krimiben több női szereplő is fejkendő nélkül jelenik meg, s a világpremier előtti vörös szőnyeges bevonuláson a cannes-i fesztiválpalotába egyetlen színésznő sem viselte az Iránban nők számára kötelező hidzsábot, ami az iráni törvények alapján rendszerellenes propagandának és obszcenitásnak minősül.

Panahi ennek ellenére titokban folytatta a munkát hazájában, de most először kísérte el legújabb filmjét a nemzetközi bemutatóra, és egyelőre nem tudni, hogy fogják-e érni retorziók hazájában 11. filmjéért, amely közvetlenül az iráni hatalmat és a biztonsági erők önkényét bírálja.

