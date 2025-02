Egy nem is olyan meglepő fordulat: kitalálja, kinek a közösségi médiáján lesz ott ezentúl a közmédia?

A vezérigazgató kiemelte, fontos, hogy nemcsak itthon, hanem a határokon túl is felhívják a figyelmet arra, mit csinál a közmédia, ezért angol nyelvű oldalt is indítanak.

Kapcsolódó cikk Elon Musk drasztikus húzása egy budapesti szerkesztőség végét is jelenti Már a bezárásra készülnek a Szabad Európánál.

„Nekünk az a dolgunk azzal, hogy ezen a platformon is jelen legyünk, hogy ne kelljen a tudatos hírfogyasztónak továbbmenni. Amit nálunk olvas, az tényleg úgy van, ahogy történt”

A Duna Médiaszolgáltató szerdától vált elérhetővé, március közepétől pedig az MTVA is megjelenik a korábban Twitterként ismert oldalon.

Az X nevű közösségi platformon is megjelenik a közmédia – jelentette be a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Angol nyelvű oldalt is indítanak.

