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Kultúra Média

Elérte a kasza a Magyar Nemzetet is, a szerkesztőség felét teszik utcára

mfor.hu

Vannak, akiket csak áthelyeznek.

A 24.hu értesülései szerint a fideszes médiabirodalomban zajló leépítési hullám elérte a Magyar Nemzet szerkesztőségét is. A lap információi szerint kedden két hullámban hívták be a dolgozókat, délelőttre az elbocsátásra kijelölteket, délutánra a maradókat hívták be.

Előbbi csoporthoz tartoznak azok a munkatársak, akik a newsroomban, tehát a napi hírgyártásban vettek részt. Ezt a részleget teljesen megszüntetik, az ott dolgozó 6-7 munkatársnak felmondtak. A 24.hu szerint egyébként csaknem minden rovatot, részleget érintenek a leépítések.

Az átalakulás része az is, hogy a Magyar Nemzet ezután hetilapként működik, és hiába marad meg az online felület, az nem vesz majd részt a napi hírversenyben. 

Nem az a feladat, hogy gyorsak legyünk és azonnal kint legyenek a cikkek majd a Magyar Nemzet online oldalán, hanem, hogy alaposak legyünk, a cikkek rendesen ki legyenek dolgozva és hátterezve

– fogalmazott 24.hu-nak az egyik maradó munkatárs.

A lapnál dolgozók nagyjából felét bocsátják el, és vannak olyanik is, akiket a vezetés a szintén a Mediaworkshöz tartozó Origóhoz helyez át. 

A lap vezetése nem változik, továbbra is Néző László marad a főszerkesztő. 

Kedden jelentették be az is, hogy a PestiSrácok összes munkavállalóját elbocsátják, de tömeges felmondások zajlanak a Világgazdaság szerkesztőségében is.  Hétfőn derült ki, hogy megszűnik a Ripost.hu és a Metropol.hu, illetve a Bors már kedden nem is jelent meg. A Mediaworks közleménye szerint  2026. június 16-tól, azaz már keddtől felfüggeszti a Bors napilap, július 1-jétől pedig a Nógrád Megyei Hírlap, a Heves Megyei Hírlap és a Komárom-Esztergom vármegyei 24 Óra című napilap nyomtatott kiadását.

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