Elhunyt Balázs Péter színművész

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter – közölte a színház Facebook posztjában.

Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat — összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021. nyarán át nem adta a stafétát – tették hozzá.

Balázs Péter 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású színész. Főleg komikus szerepeiről ismert, több filmben is játszott, és népszerű szinkronszínész – írja a 444.

A 82 éves korában távozott színészt 1982-ben Jászai Mari-díjjal, 2012-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Film- és sorozatszerepeiből kiemelendő A szeleburdi család Belvizije, és szerepelt a hetvenes-nyolcvanas évek számos további népszerű filmjében, az Égigérő fűtől a Kojak Budapestenig, míg a sorozatok közül játszott a Lindában, a Princ, a katonában és az Öregberényben is. A gyerekek továbbá számos animációs sorozatból ismerhették a hangját: Mekk Elek, az ezermester, A nagy ho-ho-horgász, Vízipók-csodapók. Játszott továbbá az István, a király első, megfilmesített verziójában is.