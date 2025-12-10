2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Kultúra színház

Elhunyt Balázs Péter színművész

mfor.hu

82 éves korában elhunyt Balázs Péter színész, a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója, közölte a színház.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ma reggel örökre elaludt szeretett egykori igazgatónk, barátunk és példaképünk, Balázs Péter – közölte a színház Facebook posztjában.

Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat — összesen 14 éven át volt a színház élén, amíg 2021. nyarán át nem adta a stafétát – tették hozzá.

Balázs Péter 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája a veszprémi Petőfi Színházban kezdődött, majd 1970-ben a budapesti Vígszínházban folytatódott, ahol 1989-ben rendezőként bemutatkozott. 1995-től szabadfoglalkozású színész. Főleg komikus szerepeiről ismert, több filmben is játszott, és népszerű szinkronszínész – írja a 444.

A 82 éves korában távozott színészt 1982-ben Jászai Mari-díjjal, 2012-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Film- és sorozatszerepeiből kiemelendő A szeleburdi család Belvizije, és szerepelt a hetvenes-nyolcvanas évek számos további népszerű filmjében, az Égigérő fűtől a Kojak Budapestenig, míg a sorozatok közül játszott a Lindában, a Princ, a katonában és az Öregberényben is. A gyerekek továbbá számos animációs sorozatból ismerhették a hangját: Mekk Elek, az ezermester, A nagy ho-ho-horgász, Vízipók-csodapók. Játszott továbbá az István, a király első, megfilmesített verziójában is.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Édes élet, magyar módra: ezek most a bejgli- és szaloncukor-trendek

Nincs karácsony bejgli és szaloncukor nélkül. De a fogyasztás mértéke, a vásárlási szokások ezen a téren is változnak, egyre gyakrabban.

Ennyiért még soha nem ütöttek le modern festményt – 78 milliárdot ért valakinek egy Klimt-alkotás

Klimt műve összességében is a második legdrágább festmény lett.

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

Lázár János nagy napja: a KSH után a bécsi ügyészség örvendeztette meg a minisztert

A bécsi ügyészség elrendelte a Magyarországról kivitt Klimt-festmény lefoglalását.

„Sötét alkotás, de öröm volt olvasni” – magyar regény nyerte a Booker-díjat

„Sötét alkotás, de öröm volt olvasni” – magyar regény nyerte a Booker-díjat

Az egyik legrangosabb irodalmi díjat zsebelte be David Szalay.

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

Kiderült, mennyibe kerül az akciós és a VIP-bérlet a Szigetre

A 21 éves, vagy fiatalabb fesztiválozók több mint 21 ezer forint kedvezményt kapnak a bérlet árából, a Revolut pedig ráugrott a Sziget-őrületre.

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget fesztiválra

Már jegyet is lehet venni a jövő évi Sziget Fesztiválra

A fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a szokásos helyszínen az eredeti rendezvény főszervezőjével.

Olyan eseményt hoznának Budapestre, amit eddig még sosem

Olyan eseményt hoznának Budapestre, amilyet eddig még soha

A Konferencialiga döntőjét pályázza meg a labdarúgó szövetség.   

vitézy

Vitézy Dávid szerint kiszámíthatatlan, mi lesz a Sziget Fesztivállal

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője elmondta azt is, mit gondol a hétfőn bejelentett reptéri gyorsvasútról. 

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

A Sziget nemzetgazdaságilag is fontos

Ha elmaradna a jövő évben a fesztivál, az legalább 30 milliárd forint kiesést jelentene a nemzetgazdaságnak, számította ki a GKI.

Kiderült, hova kerülhetnek az MNB műtárgyai

Múzeumok között oszthatják szét az MNB-gyűjtemény egyes darabjait. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168