Karácsonyi dekorációk: a lila a menő, nagy kedvenc a jegesmedve

Nemcsak a divat és a lakberendezés, de a karácsonyi dekorációk stílusa is mind gyorsabban változik. Ezen a téren – is – a franciák diktálják a legújabb módit. Volt, amikor a bronz vezetett, aztán jött az ezüst-hófehér – miközben maradt az örök klasszikus, a piros az arany, a fenyő zöldjével kiegészülve. Most a lilás árnyalatok a nyerők.