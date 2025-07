Elhúzzák az utasok nótáját a forgalmas pályaudvarokon, kikötőkben és a repülőtéren

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A közlemény szerint az idén 1,1 milliárd forint kormányzati támogatással megvalósuló program célja a tradicionális kávéházi cigányzene népszerűsítése, amely a vendéglátóhelyeken is folytatódik.

A Muzsikáló Magyarország program keretében, a nagysikerű Dankó Pista-emléknap után megelevenedik a népszerű tradíció, amikor nótával köszöntötték vagy búcsúztatták az utazókat a pályaudvarokon, kikötőkben. Egykor még az Orient Express utasait is cigányzenekar fogadta – idézték fel.

A cigányzene több mint kétszáz éve a magyar kultúra egyik sajátos, páratlan értéke, amely nemcsak az országimázs részévé vált, hanem a magyar vendégszeretet is megtestesíti – fogalmazott a Kisfaludy2030 Zrt.

Kiemelték: a tradicionális cigányzene tovább népszerűsíti Magyarország kulturális sokféleségét és gazdagságát a külföldi turisták körében is.

