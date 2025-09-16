Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kultúra Egyesült Államok Filmipar

Elment a hollywoodi színészlegenda, Robert Redford

mfor.hu

A híres művész 89 éves korában távozott.

Redfordot leginkább az 1960-as évek végének és az 1970-es évek egyik legkedveltebb főszereplőjeként ismerték, akit szélfútta hajáról azonnal felismertek, és könnyed karizmája miatt széles körben kedveltek – írja az NBC News.

Robert Redford, a színész és rendező, aki olyan klasszikusokban, mint a „Butch Cassidy és a Sundance kölyök” és az „All the President’s Men” szerepelt, és a Sundance Filmfesztivál egyik alapítójaként fellendítette az amerikai független mozit, kedden reggel hunyt el utahi otthonában, hozták nyilvánoságra.

Robert Redford
Robert Redford
Fotó: Wikipédia/NBC Television - eBay

Barack Obama amerikai elnök 2016-ban az Elnöki Szabadságéremmel tüntette ki Redfordot, a Fehér Házban elmondott beszédében kiemelve, hogy az amerikaiak „nemcsak figyelemre méltó színészi játékáért csodálják Bobot, hanem azért is, mert kitalálta, mit tegyen ezután”.

Charles Robert Redford Jr. 1936. augusztus 18-án született a kaliforniai Santa Monica tengerparti közösségében Martha Hart és Charles Robert Redford Sr., egy tejesemberből olajtársasági könyvelővé vált üzletember gyermekeként.

