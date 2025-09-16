Elment a hollywoodi színészlegenda, Robert Redford

Redfordot leginkább az 1960-as évek végének és az 1970-es évek egyik legkedveltebb főszereplőjeként ismerték, akit szélfútta hajáról azonnal felismertek, és könnyed karizmája miatt széles körben kedveltek – írja az NBC News.

Robert Redford, a színész és rendező, aki olyan klasszikusokban, mint a „Butch Cassidy és a Sundance kölyök” és az „All the President’s Men” szerepelt, és a Sundance Filmfesztivál egyik alapítójaként fellendítette az amerikai független mozit, kedden reggel hunyt el utahi otthonában, hozták nyilvánoságra.

Robert Redford

Fotó: Wikipédia/NBC Television - eBay

Barack Obama amerikai elnök 2016-ban az Elnöki Szabadságéremmel tüntette ki Redfordot, a Fehér Házban elmondott beszédében kiemelve, hogy az amerikaiak „nemcsak figyelemre méltó színészi játékáért csodálják Bobot, hanem azért is, mert kitalálta, mit tegyen ezután”.

Charles Robert Redford Jr. 1936. augusztus 18-án született a kaliforniai Santa Monica tengerparti közösségében Martha Hart és Charles Robert Redford Sr., egy tejesemberből olajtársasági könyvelővé vált üzletember gyermekeként.