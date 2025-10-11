Először üzent Krasznahorkai a Nobel-díj megnyerése óta

Csütörtökön jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hogy 2025-ben Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat. Előtte magyar íróként csak Kertész Imre részesült ebben a kitüntetésben, még 2002-ben. A Nobel-bizottság azzal indokolt, hogy Krasznahorkai László a díjat „meggyőző és látnoki életművéért” kapja, „amely az apokaliptikus terror közepette is bizonyítja a művészet erejét”. Az 1954-ben Gyulán született szerző elismerésére az egész világ felkapta a fejét, a nemzetközi sajtó is szuperlatívuszokban írt Krasznahorkairól.

Az író most közösségi oldalán üzent a magyar közönségnek, a díj odaítélését követően először. Krasznahorkai Facebook-oldalán ez olvasható: