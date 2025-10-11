Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p
Először üzent Krasznahorkai a Nobel-díj megnyerése óta

Imre Lőrinc
A Nobel-díjas író közösségi oldalán reagált a kitüntetésre.

Csütörtökön jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hogy 2025-ben Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat. Előtte magyar íróként csak Kertész Imre részesült ebben a kitüntetésben, még 2002-ben. A Nobel-bizottság azzal indokolt, hogy Krasznahorkai László a díjat „meggyőző és látnoki életművéért” kapja, „amely az apokaliptikus terror közepette is bizonyítja a művészet erejét”. Az 1954-ben Gyulán született szerző elismerésére az egész világ felkapta a fejét, a nemzetközi sajtó is szuperlatívuszokban írt Krasznahorkairól.

Az író most közösségi oldalán üzent a magyar közönségnek, a díj odaítélését követően először. Krasznahorkai Facebook-oldalán ez olvasható:

Krasznahorkai László hálás az Elkerülhetetlen Véletlennek, hogy ennyi embernek okozott örömöt. Köszöni a jókívánságokat. Ha néhány pillanat úgy telt el Magyarországon, hogy sokan boldognak érezték magukat, talán még meg is lehet szokni.

Pénz áll a házhoz több tízezer előadóművésznek

