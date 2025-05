Évi 25 milliárdot ígér a színházaknak a kormány

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A közlemény kitér arra is, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata közötti tárgyalások eredményeként 2025-ben bővül a Budapesti Fesztivál Zenekar kormányzati támogatása, így idén „2,4 milliárd forint garantálja a zenekar magas színvonalú működését”. A tárca és Budapest megállapodását április 30-i ülésén fogadta el a Fővárosi Közgyűlés.

Az állami támogatás biztosított a főváros közös működtetésű színházai számára is. A minisztérium és a főváros közösen működteti további öt évig a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, a Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot és a Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

