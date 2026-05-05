Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat is képviselő ügyvédi iroda az NKA-támogatások ügyében

Laczó Adrienn, vezető ügyvéd mint Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselője az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte kedden a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

„A 17 milliárd forint támogatási összeg egyedi kérelmek alapján került megítélésre. Az összeg nagysága ellenére a támogatási igények befogadásának és előkészítésének meghatározása a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával, a főigazgató személyes utasítására történt. A kérelmek kezelési rendje is eltért a szokásostól, egyedi utasításra, sürgetett eljárásban kellett minden érintett munkatársnak a támogatási jogviszonyok létesítéséről gondoskodni. Az ügyek kezelésekor jellemzően sokkal rövidebb idő telt el egy-egy kérelem benyújtásától a támogatói okirat kiállításáig és a támogatás utalásáig, mint általában”

– olvasható az ügyvédi iroda közleményében.

Az igénylőkkel való kapcsolattartás a feljelentő értesülései szerint gyakran telefonon és nem a pályázatkezelő rendszeren keresztül történt, ami ellentétes a Végrehajtási Rendelettel. Arról is beszámolt a feljelentő, hogy a támogatási igények benyújtásához minimális szakmai kritériumokat sem határoztak meg.

„Nem volt megjelölve a közleményben sem a pályázók köre, sem az elvárt a szakmai tartalom. Emiatt referenciák, vagy szakmai múlt igazolására sem kerülhetett sor”

– írták.

A közleményben azt is írták, hogy a kérelmek kérelmek eldöntésénél nem egyeztettek a szakmai területért felelős vezetőkkel. „A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának támogatásai során több alkalommal egyedi megvalósítási igények is felmerültek, amelyek esetében a kabinetvezető és a főigazgató részéről egyértelmű nyomásgyakorlás történt, rendszeres ellenőrző telefonhívásokkal, sürgetett határidővel. A munkatársak elmondásai alapján többször használta a kabinetvezető az elsimogatjuk, kiegyenesítjük kifejezéseket, mivel a kérelmek még a minimális benyújtási feltételeknek sem feleltek meg, mégis be kellett fogadni azokat és rendszeres, folyamatos telefonos egyeztetés során kiegészíteni” – tették hozzá.

Április végén derült ki, hogy a Hankó Balázs felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap titokban milliárdokat osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek és egyesületek között kulturális támogatás címszóval. Az ügyről bővebben itt olvashatnak:

Egyre nagyobb a botrány a kulturális alapnál, mégis meg akarják menteni

A Nemzet Kulturális Alap (NKA) négy egykori szakmai vezetője állásfoglalást tett közzé, amelyben egyebek mellett azt írták, hogy a szervezet fennmaradása létkérdés.  

Felavatták Szőke Gábor Miklós legújabb szobrát

Ünnepélyes keretek között avatták fel az Epicurean fine dining étterem előtt Szőke Gábor Miklós legújabb alkotását, a klasszikus görög Niké alakját kortárs formanyelven újragondoló szobrot.

Abbaz bízik a Líra, hogy már nem sokáig kell lefóliázni a könyveket

Közleményükben azt írják, remélik, hogy az Európai Unió Bíróságának keddi ítéletét követően a gyermekvédelmi törvényhez kapcsolódó, a könyvek fóliázását előíró rendelet sem marad sokáig hatályban.

Magyar Péter hivatalba lépéséig gyakorlatilag leáll a Nemzeti Filmintézet

Magyar Péter hivatalba lépéséig a Nemzeti Filmintézet nem vállal hosszútávú kötelezettséget

Csak azokat a szükséges intézkedéseket teszik meg, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését.

Karácsony Gergely: A Költészet Napján vár a versvillamos

„Szombaton, a költészet napján, ha egy kis kampánycsendre vágysz, vár a versvillamos” – mondja Karácsony Gergely főpolgármester. 

„Ókovács Szilveszternek vennie kéne a sátorfáját" – írják a szakszervezetek

A Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter újabb elbocsátásokról döntött.

Elhunyt a legendás rádiós műsorvezető

A mindig mosolygós Czigány György húsvét hétfőn hunyt el.

Óriási elismerésben részesült Enyedi Ildikó

A Francia Köztársaság Művészetek és Irodalom Érdemrendjének (Chevalier des Arts et des Lettres) lovagi fokozatával tüntették ki Enyedi Ildikót Párizsban. Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Enyedinek Costa-Gavras Oscar-díjas rendező adta át a díjat a Csendes barát című film franciaországi bemutatója előtt.

Női génvizsgálat jön az olimpiákon

Csak bilógiailag nő sportolónők indulhatnak az olimpiai női számokban, akiket génszűrésnek vetnek majd alá.

Ilyen volt: magyar név is felhangzott az Oscar-gálán

Nem minden díjazott vette át a kiérdemelt elismerést.

