Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat is képviselő ügyvédi iroda az NKA-támogatások ügyében

„A 17 milliárd forint támogatási összeg egyedi kérelmek alapján került megítélésre. Az összeg nagysága ellenére a támogatási igények befogadásának és előkészítésének meghatározása a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával, a főigazgató személyes utasítására történt. A kérelmek kezelési rendje is eltért a szokásostól, egyedi utasításra, sürgetett eljárásban kellett minden érintett munkatársnak a támogatási jogviszonyok létesítéséről gondoskodni. Az ügyek kezelésekor jellemzően sokkal rövidebb idő telt el egy-egy kérelem benyújtásától a támogatói okirat kiállításáig és a támogatás utalásáig, mint általában”

– olvasható az ügyvédi iroda közleményében.

Az igénylőkkel való kapcsolattartás a feljelentő értesülései szerint gyakran telefonon és nem a pályázatkezelő rendszeren keresztül történt, ami ellentétes a Végrehajtási Rendelettel. Arról is beszámolt a feljelentő, hogy a támogatási igények benyújtásához minimális szakmai kritériumokat sem határoztak meg.

„Nem volt megjelölve a közleményben sem a pályázók köre, sem az elvárt a szakmai tartalom. Emiatt referenciák, vagy szakmai múlt igazolására sem kerülhetett sor”

– írták.

A közleményben azt is írták, hogy a kérelmek kérelmek eldöntésénél nem egyeztettek a szakmai területért felelős vezetőkkel. „A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának támogatásai során több alkalommal egyedi megvalósítási igények is felmerültek, amelyek esetében a kabinetvezető és a főigazgató részéről egyértelmű nyomásgyakorlás történt, rendszeres ellenőrző telefonhívásokkal, sürgetett határidővel. A munkatársak elmondásai alapján többször használta a kabinetvezető az elsimogatjuk, kiegyenesítjük kifejezéseket, mivel a kérelmek még a minimális benyújtási feltételeknek sem feleltek meg, mégis be kellett fogadni azokat és rendszeres, folyamatos telefonos egyeztetés során kiegészíteni” – tették hozzá.

