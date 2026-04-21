Felavatták Szőke Gábor Miklós legújabb szobrát

Az eseményen az étterem tulajdonosa, Carlos Coelho is beszédet mondott, majd a művésszel közösen leplezték le a szobrot. A különleges alkalom nemcsak egy új köztéri alkotás megszületését ünnepelte, hanem azt a szellemi és esztétikai kapcsolatot is, amely az Epicurean világát a művészethez, a gasztronómiához és az érzékekre ható, kifinomult életminőséghez kapcsolja. Az esemény célja az volt, hogy a vendégek végigkövethessék az alkotás megszületésének útját az első inspirációtól a végső formáig, miközben megismerhették az étterem új koncepcióját és tavaszi menüjét is.

A Nike-szobor avatása egyszerre volt művészeti, gasztronómiai és térélmény. Az Epicurean Étterem előtt felállított alkotás a győzelem szimbólumát nem hagyományos értelemben, hanem az érzékek, az ízek, a harmónia és az élet tudatos élvezetének diadalaként értelmezi. A szobor ezzel szorosan kapcsolódik az étterem névadójának, Epikurosznak a filozófiájához, amely szerint az igazi boldogság nem a túlzásban, hanem a mértékletességben, az arányérzékben, a szépségre való fogékonyságban és a kifinomult örömök megélésében rejlik.

Az Epicurean fine dinning étterem előtt avatták fel Szőke Gábor Miklós (balra) Niké szobrát, jobb oldalt , Carlos Coelho tulajdonos

Fotó: Epicurean

Az eseményen bemutatkozott az Epicurean gasztronómiai koncepciója is: a vendégek ízelítőt kaptak az étterem tavaszi menüjének világából, amely „A magyar borvidékek ízei – Egy borász naplója” címmel kalauzol végig a hazai tájak karakterén, Etyektől Tokajig. A menü mögött álló gondolat szerint minden fogás egy-egy borvidék hangulatát, fényét, textúráját és természeti karakterét fordítja le tányérra. A konyha élén az étterem Executive Chefje, André Bicalho áll, a borpárosítások világát pedig Tuu Péter sommelier képviseli, aki az eseményen virtuálisan kalauzolt bennünket a hazai borvidéken a fogások között.

Az április 16-i eseményen a meghívott vendégek, a sajtó és a partnerek egy olyan program részesei lehettek, amely túlmutatott egy hagyományos szoboravatáson. Az alkotás bemutatása mellett szó esett a mű születésének gondolati hátteréről, az Epicurean márkaépítéséről, a térkoncepcióról, valamint a tavaszi menü filozófiájáról és felépítéséről.

A vendégeket köszöntő beszéd kiemelte, hogy Nike a győzelem, az erő, a kitartás és az emberi törekvés időtlen jelképe, ugyanakkor a most felavatott mű ennél személyesebb és finomabb értelmezést kínál: arra emlékeztet, hogy az igazi siker nem pusztán a végső győzelemről szól, hanem a bátorságról, az újrakezdésről, a törekvésről és arról a belső erőről, amely képessé tesz bennünket arra, hogy újra és újra felülemelkedjünk a kihívásokon.

Az esemény egyik kiemelt pillanata volt, amikor Carlos Coelho és Szőke Gábor Miklós közösen leplezték le a Nike-szobrot, ezzel szimbolikusan is megmutatva azt a közös víziót, amely az étterem identitását és a szobor szellemiségét összekapcsolja.