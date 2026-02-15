Filmforgatások: nemcsak a sztárt, a technikát is védik

Egy baleset mindig fájdalommal, sokszor maradandó sérüléssel jár, vagy akár végzetes is lehet. De hatalmas anyagi kárt is okozhat, ha egy elromlott gép miatt hetekre le kell állnia a munkának egy napra pontosan kiszámított filmforgatáson. Milliók forognak kockán: eltolódhat a premier, pert indíthat a színész, romba dőlhet az alkotóstáb renoméja.

Mennyiben érinti ez a magyar piacot? Merthogy az utóbbi időkben Magyarország a filmgyártás kedvelt helyszíne lett, a hazai stúdiókban világhírű produkciók készülnek.

A sokmilliós gépeket és a raktárt is biztosítják

„Nálunk a filmes biztosításról sokaknak még mindig a sztárszínész vagy a kaszkadőr ugrik be. A valóságban viszont, főleg Magyarországon, a mindennapi, működő gyakorlat inkább a drága mobiltechnika, a bérelt eszközpark, a raktár és logisztika biztosítása”, avatott be a kulisszatitkokba Evelley Ferenc, a Grantis szenior vagyonbiztosítási szakértője.

Súlyos anyagi károkat okozhat a leállás

Fotó: DepositPhotos.com

E szakma képviselője mindig a filmes eszközöket, berendezéseket bérbeadó cégekkel dolgozik együtt, illetve az ezekhez kapcsolódó raktárak, műhelyek, telephelyek biztosításában segít. Ebben a környezetben a kár nem elsősorban filmszakmai - olyan nem várt események fordulhatnak elő, mint a törés, elejtés, szállítási sérülés, betörés, vízkár, tűz, villám, áramingadozás.

A kifejezetten filmes terepre specializált piac szűk Magyarországon, a hazai cégek egyedi vagyon- és felelősségbiztosítási megoldásokkal kezelik a filmes eszközöket. A biztosító új értékre vállal fedezetet géptörés esetén. Olykor előfordul, hogy egy-egy vagyontárgyat ugyan a filmes cég biztosít, azonban a vagyontárgy a gyártó tulajdona. IIyenek például a crane-ok és a dolly-k (darus és sínes kameramozgató eszközök).

A nagyobb, nemzetközi produkcióknál vagy speciális kockázatok esetén sokszor nemzetközi biztosítói háttér is megjelenik, jellemzően külföldi brókeren keresztül, de itthon is létezik kifejezetten erre a területre fókuszáló szakértelem.

A forgatás leállására vagy egy-egy sztár kiesésére szóló biztosítás nem tipikusan az a terület, ami Magyarországon széles körben, a szokványos feltételekkel elérhető. Ez inkább speciális, nemzetközi minták mentén oldható meg.

Mit védenek a filmforgatás során?

Ezek a kamerák, optikák, fény, hang, grip, IT/DIT, vezérlők sokszor milliós vagy akár tízmilliós értékűek, darabonként. Biztosítást bérelt vagy saját technikára egyaránt lehet kötni, de fontos a felelősségi viszonyok tisztázása, valamint a bérleti szerződés megléte – tudtuk meg Evelley Ferenctől.

A biztosítás a szállításra és az ideiglenes tárolásra is kiterjed, a kárhányad ezeknél gyakran magasabb. A helyszíneken (raktár, telephely, ingatlan) is szokás ilyen szerződést kötni az elemi károkra: tűz, víz, betörés, valamint az ebből következő üzemszünetre.

A díjat nem „filmes tarifa” alapján állapítják meg, hanem a klasszikus szakmai logika szerint. Az árazásnál az érték, a kockázati környezet, a védelmi szint, a mobilitás, a kárstatisztika, az önrész és a terület számítanak.

Egy külföldi produkcióhoz kapcsolódó eszközpark esetén a szerződés mindig a nemzetközi elvárásokhoz igazodik.

Milliós veszteség a leállás

Ha egy forgatáson baleset történik, akkor az időveszteséggel jár, márpedig a filmiparban az idő nagyon sokba kerül. A világhírű Lloyd’s biztosító társaság elemzése szerint egy tipikus nagyjátékfilm napi költsége 150–200 ezer dollár is lehet, ezért amikor baj van, tényleg minden perc számít. Más szakmai források a napi gyártási költséget még tágabb sávban említik (például 150–500 ezer dollár naponként). Ezért okoz tetemes kárt a késedelem, az időkiesés – magyarázta a vagyonbiztosítási szakértő.

Ha egy kulcsfontosságú eszköz sérül, vagy egy helyszín kiesik, nemcsak a javítás áráról van szó, hiszen dominószerűen következnek belőle az extra költségek: álló stáb, újra szervezés-tervezés, bérlés, csúszó bérelt „időablakok” – emelte ki a szakértő.

Egy tragédia a múltból

Egy emlékezetes, konkrét példát is felidézett, amikor egyetlen baleset hónapokra kiesést okozott egy produkciónál. 2021. október 21-én a Rust című film forgatásán, Új-Mexikóban egy kellékfegyver elsült: Halyna Hutchins operatőr meghalt és a rendező, Joel Souza megsérült.

A nagy vihart kavart tragédiát követően azonnal leállították a film forgatását, melynek sorsa a leállás miatt hosszú időre bizonytalanná vált. Később a Hutchins családdal kötött megállapodás részeként a produkció csak 2023-ban indult újra (már szigorított biztonsági feltételek mellett), és végül évekkel később ért el a bemutatóig.

Egy baleset nyilván elsősorban emberi tragédia, de azonnali, napi szinten ketyegő pénzügyi veszteséget is jelent. A stáb, a helyszín, a bérelt eszközök, a logisztika – ezeknek a költsége mind szalad, miközben a kamera áll.

A produkciók ezért használnak olyan eszközöket, mint a cast coverage/extra expense jellegű fedezetek és a completion bond, amelyek pénzügyi garanciák arra, hogy a film elkészüljön, vagy a finanszírozó anyagilag védve legyen.

A sztárok és kaszkadőrök épségének megőrzése külön műfaj

A kaszkadőr- és sztárkockázatok a nemzetközi gyakorlatban külön világot alkotnak. Mindegyik közreműködő esetében más-más a kockázat mértéke, ugyanakkor mindenkinél szükségeltetnek például egészségügyi nyilatkozatok. A körülményeket és feltételeket sokszor a produkció hozza magával. A széleskörű, speciális biztosítás ilyenkor általában a gyártási csomag része. A késedelemből származó többletköltségeket egyéb, kiegészítő konstrukciók fedezhetik.

Egy filmes költségvetésnek mekkora részét teszi ki a biztosítás? Nos, ez 1,8-3 százalékos sávban mozoghat, és sok mindentől függ.

Befolyásoló tényező például a műfaj (például akciófilm esetén fellépő kockázat), a helyszín (egzotikus, nehéz égövi, szaharai vagy sarkvidéki éghajlaton, távoli területen történik-e a forgatás), de elsősorban a szereplők gázsibesorolása, imázsa, értéke.

Egy stáb fogalmazza meg a szerződést

A leghíresebb színészeket – mint például most Timothée Chalamet-t, aki ma már Leonardo DiCaprio szintjére ért fel – egyedi, speciális szerződés védi, amelyet a menedzser, az ügynök, az ügyvéd és a film producerei szerkesztenek meg, és amelyben fontos szerepet játszik a sztár szokásos gázsija. Ez az Egyesült Államokban nem titkos, aminek az az oka, hogy azoknak, akik a jövőben felkérnék a színészt egy szerepre, tisztában kell lenniük az ő szellemi és „anyagi” értékével – főleg, ha a díjak között megtalálható az Oscar.

Hiszen, ha esetleg baja esik a rajongott kedvencnek, az nemcsak az adott produkciót lehetetlenítheti el, hanem az elkövetkező években már tervbe vett filmek bemutatását is.