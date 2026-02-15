6p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Kultúra Biztosítások Filmipar

Filmforgatások: nemcsak a sztárt, a technikát is védik

Elek Lenke
Elek Lenke

A filmforgatás hirtelen leállása súlyos károkat okozhat, ezért a forgatás során használt technikát is biztosítják. Szakértőt kérdeztünk ennek a kulisszatitkairól.

Egy baleset mindig fájdalommal, sokszor maradandó sérüléssel jár, vagy akár végzetes is lehet. De hatalmas anyagi kárt is okozhat, ha egy elromlott gép miatt hetekre le kell állnia a munkának egy napra pontosan kiszámított filmforgatáson. Milliók forognak kockán: eltolódhat a premier, pert indíthat a színész, romba dőlhet az alkotóstáb renoméja.  

Mennyiben érinti ez a magyar piacot? Merthogy az utóbbi időkben Magyarország a filmgyártás kedvelt helyszíne lett, a hazai stúdiókban világhírű produkciók készülnek. 

A sokmilliós gépeket és a raktárt is biztosítják

„Nálunk a filmes biztosításról sokaknak még mindig a sztárszínész vagy a kaszkadőr ugrik be. A valóságban viszont, főleg Magyarországon, a mindennapi, működő gyakorlat inkább a drága mobiltechnika, a bérelt eszközpark, a raktár és logisztika biztosítása”, avatott be a kulisszatitkokba Evelley Ferenc, a Grantis szenior vagyonbiztosítási szakértője.

Súlyos anyagi károkat okozhat a leállás
Súlyos anyagi károkat okozhat a leállás
Fotó: DepositPhotos.com

E szakma képviselője mindig a filmes eszközöket, berendezéseket bérbeadó cégekkel dolgozik együtt, illetve az ezekhez kapcsolódó raktárak, műhelyek, telephelyek biztosításában segít. Ebben a környezetben a kár nem elsősorban filmszakmai - olyan nem várt események fordulhatnak elő, mint a törés, elejtés, szállítási sérülés, betörés, vízkár, tűz, villám, áramingadozás.

A kifejezetten filmes terepre specializált piac szűk Magyarországon, a hazai cégek egyedi vagyon- és felelősségbiztosítási megoldásokkal kezelik a filmes eszközöket. A biztosító új értékre vállal fedezetet géptörés esetén. Olykor előfordul, hogy egy-egy vagyontárgyat ugyan a filmes cég biztosít, azonban a vagyontárgy a gyártó tulajdona. IIyenek például a crane-ok és a dolly-k (darus és sínes kameramozgató eszközök).

A nagyobb, nemzetközi produkcióknál vagy speciális kockázatok esetén sokszor nemzetközi biztosítói háttér is megjelenik, jellemzően külföldi brókeren keresztül, de itthon is létezik kifejezetten erre a területre fókuszáló szakértelem.

A forgatás leállására vagy egy-egy sztár kiesésére szóló biztosítás nem tipikusan az a terület, ami Magyarországon széles körben, a szokványos feltételekkel elérhető. Ez inkább speciális, nemzetközi minták mentén oldható meg.

Mit védenek a filmforgatás során?

Ezek a kamerák, optikák, fény, hang, grip, IT/DIT, vezérlők sokszor milliós vagy akár tízmilliós értékűek, darabonként. Biztosítást bérelt vagy saját technikára egyaránt lehet kötni, de fontos a felelősségi viszonyok tisztázása, valamint a bérleti szerződés megléte – tudtuk meg Evelley Ferenctől.

A biztosítás a szállításra és az ideiglenes tárolásra is kiterjed, a kárhányad ezeknél gyakran magasabb. A helyszíneken (raktár, telephely, ingatlan) is szokás ilyen szerződést kötni az elemi károkra: tűz, víz, betörés, valamint az ebből következő üzemszünetre.

A díjat nem „filmes tarifa” alapján állapítják meg, hanem a klasszikus szakmai logika szerint. Az árazásnál az érték, a kockázati környezet, a védelmi szint, a mobilitás, a kárstatisztika, az önrész és a terület számítanak.

Egy külföldi produkcióhoz kapcsolódó eszközpark esetén a szerződés mindig a nemzetközi elvárásokhoz igazodik.

Milliós veszteség a leállás

Ha egy forgatáson baleset történik, akkor az időveszteséggel jár, márpedig a filmiparban az idő nagyon sokba kerül. A világhírű Lloyd’s biztosító társaság elemzése szerint egy tipikus nagyjátékfilm napi költsége 150–200 ezer dollár is lehet, ezért amikor baj van, tényleg minden perc számít. Más szakmai források a napi gyártási költséget még tágabb sávban említik (például 150–500 ezer dollár naponként). Ezért okoz tetemes kárt a késedelem, az időkiesés – magyarázta a vagyonbiztosítási szakértő.

Ha egy kulcsfontosságú eszköz sérül, vagy egy helyszín kiesik, nemcsak a javítás áráról van szó, hiszen dominószerűen következnek belőle az extra költségek: álló stáb, újra szervezés-tervezés, bérlés, csúszó bérelt „időablakok” – emelte ki a szakértő.

Egy tragédia a múltból

Egy emlékezetes, konkrét példát is felidézett, amikor egyetlen baleset hónapokra kiesést okozott egy produkciónál. 2021. október 21-én a Rust című film forgatásán, Új-Mexikóban egy kellékfegyver elsült: Halyna Hutchins operatőr meghalt és a rendező, Joel Souza megsérült.

A nagy vihart kavart tragédiát követően azonnal leállították a film forgatását, melynek sorsa a leállás miatt hosszú időre bizonytalanná vált. Később a Hutchins családdal kötött megállapodás részeként a produkció csak 2023-ban indult újra (már szigorított biztonsági feltételek mellett), és végül évekkel később ért el a bemutatóig.

Egy baleset nyilván elsősorban emberi tragédia, de azonnali, napi szinten ketyegő pénzügyi veszteséget is jelent. A stáb, a helyszín, a bérelt eszközök, a logisztika – ezeknek a költsége mind szalad, miközben a kamera áll.

A produkciók ezért használnak olyan eszközöket, mint a cast coverage/extra expense jellegű fedezetek és a completion bond, amelyek pénzügyi garanciák arra, hogy a film elkészüljön, vagy a finanszírozó anyagilag védve legyen.

A sztárok és kaszkadőrök épségének megőrzése külön műfaj

A kaszkadőr- és sztárkockázatok a nemzetközi gyakorlatban külön világot alkotnak. Mindegyik közreműködő esetében más-más a kockázat mértéke, ugyanakkor mindenkinél szükségeltetnek például egészségügyi nyilatkozatok. A körülményeket és feltételeket sokszor a produkció hozza magával. A széleskörű, speciális biztosítás ilyenkor általában a gyártási csomag része. A késedelemből származó többletköltségeket egyéb, kiegészítő konstrukciók fedezhetik.

Egy filmes költségvetésnek mekkora részét teszi ki a biztosítás? Nos, ez 1,8-3 százalékos sávban mozoghat, és sok mindentől függ.

Befolyásoló tényező például a műfaj (például akciófilm esetén fellépő kockázat), a helyszín (egzotikus, nehéz égövi, szaharai vagy sarkvidéki éghajlaton, távoli területen történik-e a forgatás), de elsősorban a szereplők gázsibesorolása, imázsa, értéke.

Egy stáb fogalmazza meg a szerződést

A leghíresebb színészeket – mint például most Timothée Chalamet-t, aki ma már Leonardo DiCaprio szintjére ért fel – egyedi, speciális szerződés védi, amelyet a menedzser, az ügynök, az ügyvéd és a film producerei szerkesztenek meg, és amelyben fontos szerepet játszik a sztár szokásos gázsija. Ez az Egyesült Államokban nem titkos, aminek az az oka, hogy azoknak, akik a jövőben felkérnék a színészt egy szerepre, tisztában kell lenniük az ő szellemi és „anyagi” értékével – főleg, ha a díjak között megtalálható az Oscar.

Hiszen, ha esetleg baja esik a rajongott kedvencnek, az nemcsak az adott produkciót lehetetlenítheti el, hanem az elkövetkező években már tervbe vett filmek bemutatását is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meghalt Maurer Dóra

A neves művész 88 éves volt.

Mi köze van Monica Lewinsky-nak a kínai pornókazettához?

Folytatódik a Netflix-Warner-Paramount saga.

BIDF

Rekordot döntött a budapesti dokumentumfilm fesztivál, megvannak a nyertesek

Még soha nem voltak ilyen sokan kíváncsiak a fesztiválon vetített alkotásokra.  

Voith Ági

Meghalt Voith Ági

A Jászai Mari-díjas színésznő korábban a József Attila Színházban, a Thalia, az Arizona és a Csikí Gergely színházban is játszott.

Villa Esterházy

Alkotóházként született újjá Esterházy Péter egykori otthona

A magyar kultúra napján, csütörtökön adták át Esterházy Péter felújított rómaifürdői otthonát, amely a jövőben irodalmi alkotóházként működik.

Dragon Crew-11

Visszatért a Földre négy űrhajósával a SpaceX kapszula a rejtélyes megbetegedés miatt

A négyfős legénységet szállító SpaceX kapszula, amely a Föld körüli pályáról vészhelyzet miatt tért vissza, szerda kora reggel biztonságosan landolt a Csendes-óceánon Kalifornia partjainál. A visszatérést az egyik űrhajóst sújtó, egyelőre nem nyilvánosságra hozott, de súlyos egészségügyi állapot tette szükségessé.

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Meghalt Kolosi Tamás szociológus

Hosszan tartó betegség után pénteken elhunyt az ismert szakember, a Líra Könyv Zrt. és a Tárki Zrt. alapító elnöke.

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A Nemzeti Sport archívuma új módon lesz elérhető

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA kedden.

Brigitte Bardot

91 évesen elhunyt Brigitte Bardot

Kilencvenegy évesen elhunyt Brigitte Bardot legendás francia filmszínésznő, az 1960-as évek női ikonja, az állatok lelkes védelmezője dél-franciaországi otthonában – közölte vasárnap az általa korábban létrehozott, róla elnevezett állatvédő alapítvány.

Leó pápa

Leó pápa karácsony estéjén eltorzult gazdaságról, a szegények megsegítéséről beszélt

Kiállt az idegenek mellett is az amerikai születésű Leo, első pápai karácsonyi prédikációjában.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168