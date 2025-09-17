Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Éppen öt éve annak, hogy tízezrek álltak ki a szabad kultúra, a szabad színházak és a szabad oktatás mellett, amikor a Színház és Filmművészeti Egyetemet politikai okokból bedarálta a kormány – posztolta ki Facebook-oldalára Karácsony Gergely.

Emlékeztetve, hogy a Freeszfe Egyesület célja olyan autonóm alkotóműhely létrehozása, amely méltó a volt Színház-és Filmművészeti Egyetem hagyományaihoz. Teret és lehetőségeket akarnak biztosítani azoknak, akik nem tűrik a művészeti szabadság eltiprását. És most ezt megtehetik a pesti Jurányiban, a Szabolcs utcában, az épületet még idén birtokba vehetik – jelentette be a főpolgármester. Egy volt iskolaépület átalakításával jön létre az a közösségi tér, amelynek hasznosítására pályázatot írtunk ki, a pályázatokat szakmai testület bírálta el.

Az angyalföldi Szabolcs utcában lesz a pesti Jurányi

Fotó: Google

A Freeszfe Egyesület egy fiatalokat megszólító kortárs és független kulturális központ létrehozását jelölte meg célként. Már meglévő színház- és filmművészeti képzéseiket szeretnék bővíteni, összesen tizenöt képzésnek adhat helyet a pesti Jurányi, ami befogadó alkotó- és játszóhellyé válik a független társulatok számára.

Terveik szerint pszichológus, drámapedagógus és filmes szakemberek segítségével hoznak létre középiskolásoknak segítséget nyújtó programokat, és szenior programot is hirdetnek, ahova a 65 év felettieket várják. Az Egyesület a pályázatában vállalta az Ingatlan üzemeltetésével járó kötelezettségeket – közölte Karácsony.