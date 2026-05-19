Fontos döntést hozott Tarr Zoltán az NKA-pénzekkel kapcsolatban

A miniszter a Facebook-oldalán beszámolt arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére.

„Szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön továbbra olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy”, „ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható”

- fejtette ki.

Tarr Zoltán arra kérte azokat, akiknek „bennragadt” a pénze az NKA-nál, ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket. Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, „akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáiknak” – tette hozzá.

A miniszter jelezte, bízik abban, hogy ezzel is hozzájárulnak egy működő, békés és emberséges Magyarország építéséhez.