Fontos döntést hozott Tarr Zoltán az NKA-pénzekkel kapcsolatban

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével.

A miniszter a Facebook-oldalán beszámolt arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére.

„Szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön továbbra olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy”, „ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható”

- fejtette ki.

Tarr Zoltán arra kérte azokat, akiknek „bennragadt” a pénze az NKA-nál, ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket. Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, „akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáiknak” – tette hozzá.

A miniszter jelezte, bízik abban, hogy ezzel is hozzájárulnak egy működő, békés és emberséges Magyarország építéséhez.

Megütközött a Széchenyi Akadémia a Magyar Közlöny tartalma miatt

Tiltakozik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) vezetősége az ellen, hogy a kultúrpolitikáról továbbra is a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) döntsön. A kultúra független szakmai szervezetek bevonásával történő támogatását tartják kívánatosnak – hangsúlyozták az MTI-hez csütörtökön eljuttatott nyilatkozatukban.

Laczó Adrienn, vezető ügyvéd mint Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselője az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte kedden a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

A Nemzet Kulturális Alap (NKA) négy egykori szakmai vezetője állásfoglalást tett közzé, amelyben egyebek mellett azt írták, hogy a szervezet fennmaradása létkérdés.  

Ünnepélyes keretek között avatták fel az Epicurean fine dining étterem előtt Szőke Gábor Miklós legújabb alkotását, a klasszikus görög Niké alakját kortárs formanyelven újragondoló szobrot.

Közleményükben azt írják, remélik, hogy az Európai Unió Bíróságának keddi ítéletét követően a gyermekvédelmi törvényhez kapcsolódó, a könyvek fóliázását előíró rendelet sem marad sokáig hatályban.

Csak azokat a szükséges intézkedéseket teszik meg, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését.

„Szombaton, a költészet napján, ha egy kis kampánycsendre vágysz, vár a versvillamos” – mondja Karácsony Gergely főpolgármester. 

A Magyar Állami Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter újabb elbocsátásokról döntött.

A mindig mosolygós Czigány György húsvét hétfőn hunyt el.

