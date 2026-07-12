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Gyászol az ország: elhunyt Szolnoki Péter

mfor.hu

Elhunyt Szolnoki Péter énekes, dalszerző, a Bon-Bon együttes társalapítója – közölte a zenekar vasárnap a közösségi oldalán.

A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében, életének 57. évében hunyt el. A közleményben arra kérték a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. A zenész júniusban egészségi állapota miatt kórházba került, a zenekar emiatt lemondta nyári koncertjeit.

Szolnoki Péter 1970. május 22-én született Debrecenben. Gyermekkorától foglalkozott zenével: nyolcévesen kezdett fuvolázni, majd 1984 és 1989 között a Zalka Máté Zeneművészeti Tiszthelyettesképző Szakközépiskola tanulója volt, ahol klasszikus zenei képzést kapott. Fiatalon a Sziluett nevű popegyüttesben is játszott. Tanulmányai után katonazenekarokban és különböző zenei formációkban dolgozott, majd a Police Big Band tagja lett. A fuvola mellett énekelni és basszusgitározni is kezdett, így fokozatosan a könnyűzene felé fordult.

Török Tamással 1995-ben alapította meg a Bon-Bon együttest, amely az elmúlt három évtized meghatározó magyar popformációi közé tartozott. Ő volt a szerzője és előadója egyebek mellett a Valami Amerika, a Holnaptól, a Köszönöm, hogy vagy nekem, a Sexepilem és az Érezd magad jól! című slágereknek. Szolnoki Péter énekesként, dalszerzőként és hangszerelőként is dolgozott, számos előadóval működött együtt. Szólóelőadóként is jelentkezett, Follow me címmel 2014-ben jelent meg önálló lemeze. Munkásságát 2004-ben Artisjus-díjjal ismerték el, 2026-ban pedig Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott.

(MTI)

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