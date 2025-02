Harkányi Endre már nincs velünk

Színészként a debreceni Csokonai Színházban lépett színpadra (1957–1960), majd három évre a budapesti Petőfi Színházhoz szerződött. Ezt követően ment a Vígszínházhoz (1963–1968), majd tizenegy évre a Mikroszkóp Színpadhoz, hét évet a József Attila Színházban dolgozott, majd 1984-ben visszatért a Vígszínházhoz, ahol 1993-ig volt a társulat tagja, amikor is egy évre a Művész Színházhoz szerződött, hogy aztán 2015-ig ismét a Szent István körúti teátrum tagja legyen — teszi hozzá a lap.

Harkányi Endre 1934. március 26-án született Budapesten zsidó családban. Szüleit még gyerekként elvesztette, édesanyja a deportáltás áldozata lett, édesapja az Ukrajnában munkaszolgálatból ugyan hazatért, de nemsokára meghalt. Harkányi Endre 1957-ben lett színész, bár a család kezdetben nem támogatta színpadi vágyait. Azt szerették volna, ha valamilyen szakmát tanul, ezért el is kezdte az esztergályosi képzést, de aztán mégis beadta jelentkezését a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. Korábban, kiskamaszként már önmagát játszotta Radványi Géza 1947-ben készült, Valahol Európában című, háborús árvákról szóló filmjében — foglalja össze a Népszava.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!