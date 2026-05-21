Hatalmas fordulat az M1 nézettségében

Április 12. után az M1 az elmúlt három és fél év legjobb nézettségei adatait produkálta, derül ki a HVG a Nielsen kutatócég eredményeit ismertető cikkéből.

És nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyar Péter közmédiás megjelenései, vagy a győztes oldal „katasztrófaturista” szavazói húzták fel a csatorna nézettségét. Ugyanis májusban tovább folytatódott a trend, és a csatorna 3,5 százalékra tudta növelni közönségarányát.

„Az valószínűsíthető, hogy a láthatóan kiegyensúlyozottabb tájékoztatásra törekvő közmédia tartósan be tudott vonzani 10 ezer olyan új nézőt, aki valóban információszerzés miatt kapcsol az M1-re”

- írja a cikk, amelyből az is kiderül, hogy a látványos hangnemváltás a hírszolgáltatásban nem felsőbb utasításra történt, ugyanis a lap forrásai szerint az MTVA vezetősége a választás estéjén 2-3 napra

„nyom nélkül felszívódott”.

A választások előtt Magyar Péter egyébként a közmédia hírszolgáltatásának leállítását ígérte, azonban ebből végül csak egy a közszolgálati médiaszolgáltatás és annak finanszírozásának teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát elrendelő kormányhatározat született május 14-én.

Kérdés, hogy mit tervez hosszabb távon az új kormány a tavaly 158 milliárd forintnyi közpénzt kapó közmédiával, de Tarr Zoltán egyelőre nem válaszolt a lap ezzel kapcsolatos kérdéseire.