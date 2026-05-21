Hatalmas fordulat az M1 nézettségében

Májusban is folytatódott a választások utáni trend.

Április 12. után az M1 az elmúlt három és fél év legjobb nézettségei adatait produkálta, derül ki a HVG a Nielsen kutatócég eredményeit ismertető cikkéből.

És nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyar Péter közmédiás megjelenései, vagy a győztes oldal „katasztrófaturista” szavazói húzták fel a csatorna nézettségét. Ugyanis májusban tovább folytatódott a trend, és a csatorna 3,5 százalékra tudta növelni közönségarányát. 

„Az valószínűsíthető, hogy a láthatóan kiegyensúlyozottabb tájékoztatásra törekvő közmédia tartósan be tudott vonzani 10 ezer olyan új nézőt, aki valóban információszerzés miatt kapcsol az M1-re”

- írja a cikk, amelyből az is kiderül, hogy a látványos hangnemváltás a hírszolgáltatásban nem felsőbb utasításra történt, ugyanis a lap forrásai szerint az MTVA vezetősége a választás estéjén 2-3 napra

„nyom nélkül felszívódott”.

A választások előtt Magyar Péter egyébként a közmédia hírszolgáltatásának leállítását ígérte, azonban ebből végül csak egy a közszolgálati médiaszolgáltatás és annak finanszírozásának teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát elrendelő kormányhatározat született május 14-én. 

Kérdés, hogy mit tervez hosszabb távon az új kormány a tavaly 158 milliárd forintnyi közpénzt kapó közmédiával, de Tarr Zoltán egyelőre nem válaszolt a lap ezzel kapcsolatos kérdéseire.

Meghalt Scherer Péter

A színész 64 éves volt.

Fontos döntést hozott Tarr Zoltán az NKA-pénzekkel kapcsolatban

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével.

Megütközött a Széchenyi Akadémia a Magyar Közlöny tartalma miatt

Tiltakozik a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia (SZIMA) vezetősége az ellen, hogy a kultúrpolitikáról továbbra is a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) döntsön. A kultúra független szakmai szervezetek bevonásával történő támogatását tartják kívánatosnak – hangsúlyozták az MTI-hez csütörtökön eljuttatott nyilatkozatukban.

Ennyi volt az ingyenes BL-nézés: 2031-ig minden meccset csak az RTL fog adni

Nekik mérföldkő, de mit szólnak majd a nézők?

Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat is képviselő ügyvédi iroda az NKA-támogatások ügyében

Laczó Adrienn, vezető ügyvéd mint Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselője az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte kedden a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

Egyre nagyobb a botrány a kulturális alapnál, mégis meg akarják menteni

A Nemzet Kulturális Alap (NKA) négy egykori szakmai vezetője állásfoglalást tett közzé, amelyben egyebek mellett azt írták, hogy a szervezet fennmaradása létkérdés.  

Felavatták Szőke Gábor Miklós legújabb szobrát

Ünnepélyes keretek között avatták fel az Epicurean fine dining étterem előtt Szőke Gábor Miklós legújabb alkotását, a klasszikus görög Niké alakját kortárs formanyelven újragondoló szobrot.

Abbaz bízik a Líra, hogy már nem sokáig kell lefóliázni a könyveket

Közleményükben azt írják, remélik, hogy az Európai Unió Bíróságának keddi ítéletét követően a gyermekvédelmi törvényhez kapcsolódó, a könyvek fóliázását előíró rendelet sem marad sokáig hatályban.

Magyar Péter hivatalba lépéséig gyakorlatilag leáll a Nemzeti Filmintézet

Csak azokat a szükséges intézkedéseket teszik meg, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését.

Karácsony Gergely: A Költészet Napján vár a versvillamos

„Szombaton, a költészet napján, ha egy kis kampánycsendre vágysz, vár a versvillamos” – mondja Karácsony Gergely főpolgármester. 

