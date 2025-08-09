Határ a csillagos ég: mennyit ér egy kosárlabda? És egy mez?

Mennyit ér egy kosárlabda? És egy mez? A kérdést nem könnyű megválaszolni, mert attól függ, hogy hol vesszük azt labdát és azt a mezt: boltban, interneten vagy árverésen. Az sem mellékes, hogy új vagy használt, és ha használt, kié volt. Persze, ha Amerikában a nemzeti kosárbajnokságban (NBA) egy világhírű játékos viselte, akkor többszáz, vagy többezer dollárt is érhet. Mert mint tudjuk: Amerika a korlátlan lehetőségek földje.

Bezzeg Magyarország…

Éppen idén júniusban volt hetven éve, hogy a budapesti kosárlabda Európa-bajnokságon a Szovjetuniót legyőzve csapatunk bajnok lett. Olyan játékosokkal a csapatban, mint Greminger, Czinkán, Simon, Bánhegyi, Zsíros és a többiek, valamint Páder János, a csapat edzője. Sajnos, abban is bezzegek vagyunk, hogy nem csak a játékosként (sőt, Európa-bajnokként) viselt mezüket, de jóformán az emléküket is elfelejtettük.

Amerikában augusztus első hetében egy mostanra már jól bevált, interneten zajló árverésen egy héten keresztül 208 tétel várt a licitálókra. Nem hiába, szinte kivétel nélkül mind elkelt. A tételek az NBA-hez kötődtek, és főként mezek, rövidnadrágok, melegítők voltak, valamint néhány kosárlabda, amelyekkel emlékezetes meccseket játszottak.

Néhány érdekesség, amire az NBA-rajongók lecsaphattak

A jelenleg még aktív játékosként jegyzett 40 éves világsztár, LeBron James két holmija is szerepelt a 208 tétel között: az értékesebb az árverés elején. A nagy nemzetközi aukciósházak úgy szokták besorolni a tételeket, hogy az értékesebbek az első néhány, felvezető darab után következzenek, a vége felé haladva pedig jöhetnek a kevésbé érdekesek és értékesek.

LeBron James a floridai Orlando Camping Stadionban 2018 novemberében

A LeBron Jameshez köthető melegítő (az eredeti tárgyleírásban Warmup Jacket) – amit akkor vesz fel a játékos, ha több-kevesebb időre lecserélik – ötödik volt a tételsorban. A tétel vételára (leütési ár plusz jutalékok) 4820 dollár volt, ami mai árfolyamon körülbelül 1,7 millió forintot jelent. Érdekesség, hogy ezen az árverésen a hasonló tételek legtöbbjét nagyjából 200 és 500 dollár közé árazták be.

A magas eladási ár mellett az első és legfontosabb érv nyilván az, hogy ki viselte ezt a ruhadarabot. A Király. Hiszen beceneve, a King James nem véletlenül ragadt rajta. Annak ellenére, hogy tudható: sportpályafutása a vége felé közeledik (vagy talán éppen ezért és persze több mint húszéves játékosmúltja miatt) az általa meccsen viselt ruhadarabok egyre értékesebbek lesznek. Az említett melegítőt a Nike gyártotta, és LeBron 2024. decemberében viselte, amikor csapata, a Los Angeles Lakers az Atlanta Hawks ellen játszott. A tárgyleírásból azt is megtudhatjuk, hogy azon a meccsen 39 pontot ért el, tíz lepattanó labdát szerzett, tizenegy passzt adott, két labdaszerzése és három sikeres blokkja volt. Ennek ellenére a Lakers 134-132 arányban alulmaradt a Hawks ellen. King James egy hónappal korábban szintén viselte ezt a melegítőt, az Orlando Magic elleni meccsen, amelyen viszont egyetlen ponttal kaptak ki.

Hogy mennyit emeltek a leütési áron ezek az információk, nem tudni. Azt mindenesetre közzétették, hogy az árverés napjáig LeBron James az NBA csapataiban játszott összes mérkőzésén, amikor pályára lépett, meccsenként 27 pontot szerzett, valamint 7,5 lepattanó labdát és 7,4 kosár előtti passzt adott társainak. Ezenkívül tagja annak a 75 játékosból álló virtuális zárt klubnak, amely az NBA 75 éves történelmének legjobbjait tömöríti a sportújságírók, edzők és csapatvezetők szavazatai alapján.

Ugyanezen az árverésen a 28. tétel, ami szintén LeBron Jameshez kötődött, egy piros színű rövid sportnadrág volt, amit a leírás szerint a 2024. február 18-án lejátszott All Star-meccsre adtak ki számára, 762 dolláros vételáron kelt el. Pedig sok mindent megírtak LeBronról. Azt is, mikor kezdte profi pályafutását és melyik klubnál, onnan hová szerződött, melyik csapatban meddig játszott. Azt is, hogy első csapatához visszatérve azt a bajnokságig vezette, ami a klub 52 éves történetében először fordult elő. Ám a licitálók ezen sem hatódtak meg, nem emelték a tétel árát a csillagos égig.Talán azért, mert hiányzott a leírásból, hogy hordta-e a Király vagy nem. Ezért azt gyanították, hogy még a bőréhez sem érhetett. Ezért két-három licitlépcső után a rövidnadrág csendben besorolt a futottak még kategóriába.

Nem úgy, mint az a Wilson márkájú kosárlabda, ami az idei NBA-döntő második meccsén volt játékban. A mérkőzést 123-107-re az Oklahoma City Thunders nyerte az Indiana Pacers ellen. A labdáról szóló leírásban csak annyi szerepelt: jó állapotban van. Ehhez képest a vételára 16 510 dollár, mai árfolyamon nagyjából 5,6 millió forint volt. Más Wilson-labdák is szerepeltek a kínálatban, de néhány száz, vagy legfeljebb egy-két ezer dolláros vételárukkal meg sem közelítették ezt a nagymenőt. És akkor most lehet morfondírozni rajta, hogy kinek és miért érte meg ez a holmi; mert az aukciósház megőrzi vevői kilétének titkát.

Nagyobb dobás is volt

Az igazi meglepetést egyébként nem is az említett Wilson-labda okozta, hanem az árverés legelső tétele. Egy kosárlabdatrikó a 32-es számmal. Ebből a hozzáértők rögtön tudhatták, hogy Cooper Flagg, a Dallas Maverick játékosa hordta.

Az XL-es méretű, egyszerű, fehér színű, a nyakkivágásnál tengerészkék szegéllyel díszített, Flagg nevével és játékosszámával ellátott darabról már a virtuális árverés elején lehetett tudni, hogy nem akármennyiért kel majd el. (Itt érdemes megjegyezni, hogy abban a sport-, és üzleti környezetben, ahol ezeknek a holmiknak az adásvétele folyik, különösen fontos az információk megbízhatósága és valódisága. Ha ezt nem sikerült alátámasztani, nemcsak az adott tételek, hanem az aukciósház hitelességét is alássa.)

Cooper Flagg az említett mezt viselte azon a mérkőzésen, amelyen csapata, a Dallas Mavericks 87-85-re legyőzte a Los Angeles Lakerst. Flagg teljesítménye említesre méltó volt, ugyanis mintegy fél perccel a meccs vége előtt még a kaliforniaiak vezettek 85-84-re. Ekkor Flagg „ellopta” a labdát az ellenfél egyik játékosa elől, kicsit vezetgette, aztán pontosan lepasszolta ahhoz a csapattársához, aki nagy biztonsággal betalált a kosárba. Így tudtak győzni. Azon a meccsen Flagg tíz pontot ért el, szerzett hat lepattanót, volt négy gólpassza, három labdaszerzése és egy dobásblokkolása.

Azt még illik tudni róla, hogy decemberben lesz 19 éves és jövő évi fizetése 13,83 millió dollár. Az általa viselt mez végül 95 250 dollárért, vagyis több mint 32 millió forintért kelt el, ezzel pedig az aukció legmagasabb áron eladott tétele lett.