Ilyen sem volt még: metálzenei konferenciát szervez az ELTE

Olyan problémákra keresik a választ, mint a metál műfajainak általános esztétikája és határterületei; a metálzene és ideológia (pl. sátánizmus, NSBM); a metálzene szcéna-dinamikái, rajongói közösségei és a gatekeeping; a metál és a popkultúra kapcsolatai; a metálzene és a testpolitika; a metál műfajelméleti problémái; a metál vizualitása, borító- és logódizájnjai; a metál előadói gyakorlatai; a metál hallgatóinak befogadói élményei; valamint a műfaj általános alkotói és befogadói tendenciái. A fenti témák csak irányadó jellegűek – minden kapcsolódó előadásötletet (legyen az elméleti vagy történeti) szívesen fogadunk. Adott esetben nyitottak vagyunk az extrém zene határterületeire is, mint a kísérleti-, avantgárd, illetve zajzenék. A konferencia tervezett időpontja: november 21., péntek.

Novemberre tervezik az eseményt, lehet jelentkezni előadónak is. Kutatásokat mutatnak be, nem kell feltétlenül zenélni.

