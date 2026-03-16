Ilyen volt: magyar név is felhangzott az Oscar-gálán

Elmaradt a Bűnösök tarolása, Paul Thomas Anderson viszont tizennégy jelölése után végre díjat kapott, egyből hármat. Sean Penn nem ment el átvenni az újabb Oscarját, amellyel kapcsolatban korábban azzal fenyegetőzött, hogy beolvasztja, ha Zelenszkij nem beszélhet. Először kapott női operatőr Oscart, a díj történetében először díjazták a casting directorokat, és Tarr Béláról is megemlékeztek.

A főbb díjak két film közt oszlottak el: az Egyik csata a másik után és a Bűnösök voltak a legnagyobb esélyesek, az utóbbi ráadásul rekorder volt 16 jelölésével. Paul Thomas Anderson filmje (Egyik csata a másik után) hat díjat nyert, ráadásul a legfontosabbakat: a legjobb film, rendezés, adaptált forgatókönyv, férfi mellékszereplő, vágás és a casting director díját - írta a 24.hu részletes beszámolója.

A díj beolvasztásénak története

Anderson eddig tizennégy jelölést kapott, díjat viszont egyet se – március 15-én este aztán háromszor is a színpadra szólították. De nemcsak őt, hanem a film egyik mellékszereplőjét, Sean Pennt is, akiről azonban 2022 óta tudjuk, hogy nemhogy nem hajlandó megjelenni az Oscaron, de az arany szobrokhoz sem ragaszkodik: akkor azzal fenyegetőzött, hogy beolvasztja a díjait, ha Volodimir Zelenszkij nem beszélhet a gálán.